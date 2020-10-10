Самые распространенные проблемы со зрением: главные признаки, когда время обратиться к врачу
Примерно 285 миллионов человек страдают от нарушений зрения, из которых 45 миллионов поражены слепотой. К Всемирному дню зрения мы разобрали самые распространенные проблемы и возможно ли уберечься от них.
Примерно 80% всех нарушений зрения можно предотвратить. Интересно, что во всем мире подавляющее большинство людей, которые имеют нарушения зрения, старше 50 лет, сообщает Постнаука.
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Самые распространенные проблемы со зрением
Рефракционные нарушения
К нарушениям оптической системы глаза входят:
- Близорукость
Миопия появляется тогда, когда преломление света чрезмерное, изображение фокусируется перед сетчаткой глаза. Люди с таким нарушением хорошо видят все вблизи, но очень плохо – далеко. Кстати, близорукость – одно из самых распространенных в мире нарушений.
- Дальнозоркость
Гиперопия происходит тогда, когда преломляющей способности хрусталика недостаточно, из-за чего изображение фокусируется позади сетчатки. Близкие предметы человек видит размытыми, а далекие четкими.
- Астигматизм
Асигматизм проявляется тогда, когда сила оптической системы глаза во взаимно перпендикулярных осях неодинакова. Световые лучи не сходятся в одной точке на сетчатке, и изображение получается размытым. Также распространена такая аномалия, как пресбиопия, как ее еще называют – "старческое зрение". При этой болезни человек не может рассмотреть мелкий шрифт или маленькие предметы на близком расстоянии.
Дальнозоркость и близорукость
Макулярная дегенерация
Клетки пигментного эпителия сетчатки погибают, лишний белок не выбрасывается и клетки фоторецепторов погибают – это нарушение называется макулярной дегенерацией.
Примерно 50 – 60% населения страдают этой болезнью. Обычно это явление начинается после 60 лет и называется возрастная макулодистрофия.
Глаукома
Глаукома входит в группу глазных заболеваний, которые обычно сопровождаются высоким внутриглазным давлением.
Во время глаукомы зрительный нерв атрофируется, что может привести не только к падению зрения, но и к слепоте.
Существует две основные категории глаукомы:
- Открытоугольная глаукома – хроническая болезнь, которая медленно прогрессирует, а человек не замечает ухудшения зрения вплоть до проявления тяжелых последствий. Это наиболее распространенная форма болезни.
- Закрытоугольная глаукома возникает внезапно и прогрессирует быстро, однако ощутимый дискомфорт позволяет пациентам обратиться за помощью до того, как зрение окончательно упадет.
Катаракта
Катаракта вызывает расстройства зрения и может привести к его потере.
Эта болезнь может быть врожденной или возникать в любом возрасте. К счастью, сейчас есть методы, которые позволяют с легкостью заменить хрусталик.
Косоглазие
Косоглазие или страбизм – это когда зрительные оси отклонены от направления на объект.
Существует множество видов косоглазия:
- горизонтальная – когда оси просто сходятся или расходятся;
- вертикальная – с отклонением кверху или книзу;
- монокулярное косоглазие, когда косит только один конкретный глаз;
- альтернирующее – когда человек смотрит то правым, то левым глазом поочередно, используя оба.
Самые распространенные проблемы со зрением
Диабетическая ретинопатия
Ретинопатия – это серьезная патология сетчатки, которая вызвана сахарным диабетом. Зрение ухудшается на фоне прогрессирующего сахарного диабета.
Примерно 50% пациентов с сахарным диабетом имеют диабетическую ретинопатию.
Дальтонизм
Неспособность различать цвета – это дальтонизм. Он может быть как врожденным, так и приобретенным.
В течение жизни дальтонизм может возникнуть из-за травмы глаза, возрастных изменений или помутнения хрусталика.
Существует множество форм дальтонизма, однако самой распространенной является дейтеранопия – когда зеленый спектр и оттенки красного не воспринимаются, и их заменяют синие и желтые спектры. Реже всего случаются случаи, когда человек видит мир черно-белым.
Врожденный дальтонизм невозможно вылечить, однако есть специальные очки, которые придают акценты конкретным цветам и человек имеет возможность видеть мир в полной палитре.
Очки уменьшают давление на глазные мышцы / Фото pexels
Как избежать проблем со зрением
О глазах нужно заботиться, тренировать, следить за освещением помещения, где мы работаем или отдыхаем, а также следить за движениями и дыханием, отмечает Vinobliacms.vn.ua.
Как уберечь зрение
- Регулярно посещайте офтальмологические кабинеты. Ведь чем раньше диагностировать проблему, тем легче будет вылечить.
- Позаботьтесь о рабочем месте: организуйте освещение, подберите удобную мебель.
- Не забывайте о гимнастике глаз. Гимнастика эффективна не только для профилактики, но и на ранних стадиях ослабления зрения.
- Не забывайте носить очки, если вам рекомендовал их офтальмолог. Правильно подобранные очки создают более комфортное состояние для глаз и ослабляют нагрузку на глазные мышцы.
- Добавьте в рацион чернику, смородину, морковь, виноград. Если у вас диагностировали близорукость, стоит есть печень трески, сыр и зелень.
Когда нужно немедленно обратиться к офтальмологу
- Красный цвет глаз или кожи вокруг них, припухлость век, зуд, слезотечение и боль.
- Тяжесть при фокусировке на дальних или ближних предметах.
- Темные пятна в центре поля зрения.
- Тяжесть адаптации зрения в темных помещениях (мушки или вспышки в глазах).
- При взгляде на яркий источник света появляются радужные кольца.
- Ощущение боли или давления в области глазницы и надбровья (особенно утром).
- Затуманивание зрения, участки нечеткого изображения в поле зрения.
- Чрезмерная светочувствительность, дискомфортные ощущения.