Примерно 285 миллионов человек страдают от нарушений зрения, из которых 45 миллионов поражены слепотой. К Всемирному дню зрения мы разобрали самые распространенные проблемы и возможно ли уберечься от них.

Примерно 80% всех нарушений зрения можно предотвратить. Интересно, что во всем мире подавляющее большинство людей, которые имеют нарушения зрения, старше 50 лет, сообщает Постнаука.

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Самые распространенные проблемы со зрением

Рефракционные нарушения

К нарушениям оптической системы глаза входят:

Близорукость

Миопия появляется тогда, когда преломление света чрезмерное, изображение фокусируется перед сетчаткой глаза. Люди с таким нарушением хорошо видят все вблизи, но очень плохо – далеко. Кстати, близорукость – одно из самых распространенных в мире нарушений.

Дальнозоркость

Гиперопия происходит тогда, когда преломляющей способности хрусталика недостаточно, из-за чего изображение фокусируется позади сетчатки. Близкие предметы человек видит размытыми, а далекие четкими.

Астигматизм

Асигматизм проявляется тогда, когда сила оптической системы глаза во взаимно перпендикулярных осях неодинакова. Световые лучи не сходятся в одной точке на сетчатке, и изображение получается размытым. Также распространена такая аномалия, как пресбиопия, как ее еще называют – "старческое зрение". При этой болезни человек не может рассмотреть мелкий шрифт или маленькие предметы на близком расстоянии.



Дальнозоркость и близорукость

Макулярная дегенерация

Клетки пигментного эпителия сетчатки погибают, лишний белок не выбрасывается и клетки фоторецепторов погибают – это нарушение называется макулярной дегенерацией.

Примерно 50 – 60% населения страдают этой болезнью. Обычно это явление начинается после 60 лет и называется возрастная макулодистрофия.

Глаукома

Глаукома входит в группу глазных заболеваний, которые обычно сопровождаются высоким внутриглазным давлением.

Во время глаукомы зрительный нерв атрофируется, что может привести не только к падению зрения, но и к слепоте.

Существует две основные категории глаукомы:

Открытоугольная глаукома – хроническая болезнь, которая медленно прогрессирует, а человек не замечает ухудшения зрения вплоть до проявления тяжелых последствий. Это наиболее распространенная форма болезни.

– хроническая болезнь, которая медленно прогрессирует, а человек не замечает ухудшения зрения вплоть до проявления тяжелых последствий. Это наиболее распространенная форма болезни. Закрытоугольная глаукома возникает внезапно и прогрессирует быстро, однако ощутимый дискомфорт позволяет пациентам обратиться за помощью до того, как зрение окончательно упадет.

Катаракта

Катаракта вызывает расстройства зрения и может привести к его потере.

Эта болезнь может быть врожденной или возникать в любом возрасте. К счастью, сейчас есть методы, которые позволяют с легкостью заменить хрусталик.

Косоглазие

Косоглазие или страбизм – это когда зрительные оси отклонены от направления на объект.

Существует множество видов косоглазия:

горизонтальная – когда оси просто сходятся или расходятся;

– когда оси просто сходятся или расходятся; вертикальная – с отклонением кверху или книзу;

– с отклонением кверху или книзу; монокулярное косоглазие, когда косит только один конкретный глаз;

косоглазие, когда косит только один конкретный глаз; альтернирующее – когда человек смотрит то правым, то левым глазом поочередно, используя оба.



Самые распространенные проблемы со зрением

Диабетическая ретинопатия

Ретинопатия – это серьезная патология сетчатки, которая вызвана сахарным диабетом. Зрение ухудшается на фоне прогрессирующего сахарного диабета.

Примерно 50% пациентов с сахарным диабетом имеют диабетическую ретинопатию.

Дальтонизм

Неспособность различать цвета – это дальтонизм. Он может быть как врожденным, так и приобретенным.

В течение жизни дальтонизм может возникнуть из-за травмы глаза, возрастных изменений или помутнения хрусталика.

Существует множество форм дальтонизма, однако самой распространенной является дейтеранопия – когда зеленый спектр и оттенки красного не воспринимаются, и их заменяют синие и желтые спектры. Реже всего случаются случаи, когда человек видит мир черно-белым.

Врожденный дальтонизм невозможно вылечить, однако есть специальные очки, которые придают акценты конкретным цветам и человек имеет возможность видеть мир в полной палитре.



Очки уменьшают давление на глазные мышцы / Фото pexels

Как избежать проблем со зрением

О глазах нужно заботиться, тренировать, следить за освещением помещения, где мы работаем или отдыхаем, а также следить за движениями и дыханием, отмечает Vinobliacms.vn.ua.

Как уберечь зрение

Регулярно посещайте офтальмологические кабинеты. Ведь чем раньше диагностировать проблему, тем легче будет вылечить.

Позаботьтесь о рабочем месте: организуйте освещение, подберите удобную мебель.

Не забывайте о гимнастике глаз. Гимнастика эффективна не только для профилактики, но и на ранних стадиях ослабления зрения.

Не забывайте носить очки, если вам рекомендовал их офтальмолог. Правильно подобранные очки создают более комфортное состояние для глаз и ослабляют нагрузку на глазные мышцы.

Добавьте в рацион чернику, смородину, морковь, виноград. Если у вас диагностировали близорукость, стоит есть печень трески, сыр и зелень.

Когда нужно немедленно обратиться к офтальмологу