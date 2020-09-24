Ухудшение зрения из-за возраста, генетические особенности или из-за интенсивной работы с гаджетами заставляют нас посещать врача. Он советует носить очки, но чтобы правильно их выбрать, нужно знать определенные правила.

Когда стоит идти за очками, так как правильно их выбрать для ваших нужд, рассказала 24 канала офтальмолог Ирина Тытар из "Люксоптика".

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Нельзя покупать такой аксессуар где попало и без предварительной диагностики зрения. Офтальмолог Ирина Тытар отмечает, что многие очков не имеют необходимых медицинских сертификатов.

Поэтому только после осмотра врач и консультанты по оптике помогают человеку выбрать оправу и две линзы. Ведь при таком выборе учитывается все: и общее состояние, и отдельные показатели после диагностики.

Первые сигналы, чтобы купить очки

Симптомы, которые извещают об ухудшении зрения, могут зависеть от нескольких факторов – физиологического, заболеваний, постоянной работы перед экранами компьютера или смартфона.

Офтальмолог Ирина Тытар “Например, когда мы работаем с гаджетами, то важную роль играет то, в какое именно время дня или ночи это делаем и как долго. Считается, что более уязвимыми наши глаза есть вечером. Поэтому со временем появляется ощущение "песка", вы замечаете небольшое покраснение или слезотечение без причины. Поэтому в этих случаях нельзя пренебрегать визитом к офтальмологу”.



Для того чтобы корректно подобрать очки, стоит продиагностировать зрение / Фото Люксоптика

Очки для работы с гаджетами

В основном диагностику зрения офтальмологи начинают с измерения его остроты, а после исследуют, какой является слеза пациента. Она считается нормальной, когда густая и содержит вещества, которые увлажняют и питают глаз.

Обычно у тех, кто постоянно работает с компьютером, эта жидкость всегда в каком-то дисбалансе, преимущественно слишком жидкая и неправильно увлажняет. Например, если человек находится у монитора более 12 часов, то ее глаза нуждаются в защите от электромагнитных лучей – волн, длиной до 400 нанометров, а, следовательно, ультрафиолетовых,

Очки должны блокировать свет, им надо выбирать линзы, которые бы дополнительно защищали. Конечно, не последнюю роль играют цены. Например, стоимость немецких линз стартует от 7 тысяч гривен за одну, в разы дешевле есть корейские – от 400.

Также стоит обратить внимание на то, что линзы, которые имеют синий отблеск – опасны для тех людей, которые работают с цветами. Ведь если смотреть через них на белый фон, то даже он становится желтоватым.



Очки для тех, кто работает с гаджетами интенсивно, должны защищать от ультрафиолета / Unsplash

Какими должны быть очки для коррекции зрения

Люди, которые плохо видят объекты, расположенные вдали, носят очки с показателем "минус". Те же, кто не видит близкие предметы, пользуются "плюсами".

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Офтальмолог Ирина Тытар “Очки так же, как и оба глаза, имеют центр. Поэтому для того, чтобы было комфортно работать, они должны совпадать. Если вы не соблюли этого во время подбора, то впоследствии вам придется "косить". Получается, что мы искусственно будем ухудшать зрение”.

Важно обращать внимание на качество линзы, от чего тоже будет зависеть здоровье органов нашего зрения. Разное количество лака, которым покрывают стекла, по-своему защищает глаза от того же электромагнитного излучения мониторов, света, запотевания и царапин. А все линзы, имеющие медицинскую сертификацию, дают более четкую контрастность.

Очки и форма лица

Чтобы правильно выбрать очки, стоит обратить внимание на форму вашего лица.

Для тех, у кого круглое лицо не стоит выбирать очки с закругленными оправами. Лучше подойдут квадратные или "бабочки".

Для владельцев овального лица идельно подойдут "кошачьи глаза" или "лисички".

А тем, кто имеют квадратную форму лица, следует выбирать закругленные оправы, они смягчат черты лица.

Как подобрать очки по типу лица / Фото optika.lviv.ua

Основное правило: очки не должны казаться меньше лица, а хорошо выступать за пределы скуловых дуг.