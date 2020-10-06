Як отримати одночасний оргазм з партнером
Про одночасний оргазм існує багато історій та багато міфів. В основному джерелом них є фільми або книги з романтично-еротичною лінією.
Звичайно, де ви в кіно побачите, як чоловік закінчує свою "партію" і каже "а давай тепер подбаємо про тебе", розповіла сексолог Марина Абрамова.
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Ні, там все красиво – синхронний фінал і вибухи феєрверку на задньому плані. А що робити якщо хочеться відчути одночасний оргазм на практиці у реальному житті?
На жаль, спроби будь-що досягти одночасного оргазму часто провалюються. А все тому, що концентрація з отримання задоволення від самого процесу переноситься на кінцеву стадію.
В цілому, складність полягає в тому, що чоловік, як правило, досягає оргазму швидше, ніж жінка. Тому, щоб привести у відповідність час настання чарівної розрядки, потрібно передбачити кілька моментів.
Як отримати оргазм одночасно?
- Чоловікові можна попрацювати над контролем еякуляції. Хтось робить це придумуючи неприємні або страшні картини, щоб знизити силу збудження і протриматися довше. Найбільш просунуті користуються східними техніками управління сім'явипорскуванням.
- Жінці можна попрацювати над посиленням чутливості й збудливості. Інтимний самомасаж в допомогу.
- Через те, що жінка довше збуджується, логічно збільшити час прелюдії – найкращий час 20-30 хвилин.
- Постійні сексуальні відносини синхронізують ритми. З досвідом ви починаєте краще розуміти й відчувати один одного. Та з'являється більше часу на експерименти й на випробування різних варіантів, щоб з'ясувати, що підходить саме вам.