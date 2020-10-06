Про одночасний оргазм існує багато історій та багато міфів. В основному джерелом них є фільми або книги з романтично-еротичною лінією.

Звичайно, де ви в кіно побачите, як чоловік закінчує свою "партію" і каже "а давай тепер подбаємо про тебе", розповіла сексолог Марина Абрамова.

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Ні, там все красиво – синхронний фінал і вибухи феєрверку на задньому плані. А що робити якщо хочеться відчути одночасний оргазм на практиці у реальному житті?

На жаль, спроби будь-що досягти одночасного оргазму часто провалюються. А все тому, що концентрація з отримання задоволення від самого процесу переноситься на кінцеву стадію.

В цілому, складність полягає в тому, що чоловік, як правило, досягає оргазму швидше, ніж жінка. Тому, щоб привести у відповідність час настання чарівної розрядки, потрібно передбачити кілька моментів.

Як отримати оргазм одночасно?

Чоловікові можна попрацювати над контролем еякуляції. Хтось робить це придумуючи неприємні або страшні картини, щоб знизити силу збудження і протриматися довше. Найбільш просунуті користуються східними техніками управління сім'явипорскуванням. Жінці можна попрацювати над посиленням чутливості й збудливості. Інтимний самомасаж в допомогу. Через те, що жінка довше збуджується, логічно збільшити час прелюдії – найкращий час 20-30 хвилин. Постійні сексуальні відносини синхронізують ритми. З досвідом ви починаєте краще розуміти й відчувати один одного. Та з'являється більше часу на експерименти й на випробування різних варіантів, щоб з'ясувати, що підходить саме вам.