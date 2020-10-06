Как получить одновременный оргазм с партнером
Про одновременный оргазм существует много историй и много мифов. В основном источником служат фильмы или книги с романтически-эротической линией.
Конечно, где вы в кино увидите, как мужчина заканчивает свою "партию" и говорит "а давай теперь позаботимся о тебе", рассказала сексолог Марина Абрамова.
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Нет, там все красиво – синхронный финал и взрывы фейерверка на заднем плане. А что делать, если хочется испытать одновременный оргазм на практике в реальной жизни?
К сожалению, попытки во что бы то ни стало достигнуть одновременного оргазма часто проваливаются. А все потому, что концентрация с получения удовольствия от самого процесса переносится на конечную стадию.
В целом, сложность заключается в том, что мужчина, как правило, достигает оргазма быстрее, чем женщина. Поэтому, чтобы синхронизировать время наступления волшебной разрядки, нужно предусмотреть несколько моментов.
Как получить оргазм одновременно?
- Мужчине можно поработать над контролем эякуляции. Кто-то делает это, придумывая неприятные или страшные картины, чтобы снизить силу возбуждения и продержаться дольше. Наиболее продвинутые пользуются восточными техниками управления семяизвержением.
- Женщине можно поработать над усилением чувствительности и возбудимости. Интимный самомассаж в помощь.
- Поскольку женщина дольше возбуждается, логично увеличить время прелюдии – лучшее время – 20-30 минут.
- Постоянные сексуальные отношения синхронизируют ритмы. С опытом вы начинаете лучше понимать и чувствовать друг друга. И появляется больше времени на эксперименты и на испытание разных вариантов, чтобы выяснить, что подходит именно вам.