Як зміна сезонів впливає на секс та як підтримувати сексуальний потяг восени
На сексуальний потяг впливає безліч різних чинників: від психологічного і фізичного стану, віку й умов життя до прийому ліків, соціальної мотивації та взаємовідносин в парі. До того ж на лібідо також впливають час доби й сезон.
Anywell розглянув спільно з сексологом Маргаритою Стельмашовою сексуальні цикли у чоловіків і жінок, а також сексуальну активність загалом у різні пори року.
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Як впливає осінь на сексуальний потяг
Восени окрім зміни погоди, створюється дефіцит сонця, змінюється тривалість світлового дня. Багато людей можуть відчувати симптоми депресії, апатію, сум, занепад сил і тривожність.
Причому жінки відчувають це гостріше і частіше, ніж чоловіки.
Зовнішні фактори, такі як сезонність і час доби — безумовно, впливають на сексуальну активність. Так само як і рівень статевих гормонів у організмі та гормональний фон загалом.
Цикли у чоловіків і жінок різняться за силою, тривалістю. Крім того, вони мають й індивідуальні особливості — у кожної людини свої.
Жіночий й чоловічі цикли
Варто розуміти, що сексуальна активність жінки залежить від менструального циклу. На потяг впливає також вік жінки, стан гормонального здоров'я, зокрема йдеться про статеві гормони, і про гормони щитоподібної залози й надниркових залоз.
Що ж до чоловіків, то чоловічий сексуальний цикл триває 22 дні й залежить від вироблення і рівня тестостерону. У першій фазі циклу рівень тестостерону високий, як наслідок посилюються потенція.
Коли накопичення тестостерону досягає максимуму, відбувається спад і перезавантаження. В цей час організм чоловіка відпочиває, а сексуальний потяг знижується.
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Пік сексуальності
Деякі дослідження показали, що пік сексуальної активності у чоловіків настає у травні через рівень вироблення тестостерону.
А пік жіночої сексуальної активності припадає на весну (квітень і травень), а у чоловіків сприятливий період — осінь.
Влітку сексуальна активність слабшає через спеку, а восени рівень статевих гормонів зростає, як "запас". І люди починають їх витрачати.
Як зберегти сексуальну активність восени
Щоб підтримувати сексуальний потяг слід: дбати про психоемоційний стан, фізичне здоров'я та партнерство у відносинах.
Стежте за харчуванням, гормональним здоров'ям, тримайте під контролем хронічні захворювання.