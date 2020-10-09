На сексуальний потяг впливає безліч різних чинників: від психологічного і фізичного стану, віку й умов життя до прийому ліків, соціальної мотивації та взаємовідносин в парі. До того ж на лібідо також впливають час доби й сезон.

Anywell розглянув спільно з сексологом Маргаритою Стельмашовою сексуальні цикли у чоловіків і жінок, а також сексуальну активність загалом у різні пори року.

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Як впливає осінь на сексуальний потяг

Восени окрім зміни погоди, створюється дефіцит сонця, змінюється тривалість світлового дня. Багато людей можуть відчувати симптоми депресії, апатію, сум, занепад сил і тривожність.

Причому жінки відчувають це гостріше і частіше, ніж чоловіки.

Зовнішні фактори, такі як сезонність і час доби — безумовно, впливають на сексуальну активність. Так само як і рівень статевих гормонів у організмі та гормональний фон загалом.

Цикли у чоловіків і жінок різняться за силою, тривалістю. Крім того, вони мають й індивідуальні особливості — у кожної людини свої.

Важливо: Сексуальна активність і потяг восени можуть слабшати, і це нормально.

Жіночий й чоловічі цикли

Варто розуміти, що сексуальна активність жінки залежить від менструального циклу. На потяг впливає також вік жінки, стан гормонального здоров'я, зокрема йдеться про статеві гормони, і про гормони щитоподібної залози й надниркових залоз.

Що ж до чоловіків, то чоловічий сексуальний цикл триває 22 дні й залежить від вироблення і рівня тестостерону. У першій фазі циклу рівень тестостерону високий, як наслідок посилюються потенція.

Коли накопичення тестостерону досягає максимуму, відбувається спад і перезавантаження. В цей час організм чоловіка відпочиває, а сексуальний потяг знижується.

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Пік сексуальності

Деякі дослідження показали, що пік сексуальної активності у чоловіків настає у травні через рівень вироблення тестостерону.

А пік жіночої сексуальної активності припадає на весну (квітень і травень), а у чоловіків сприятливий період — осінь.

Влітку сексуальна активність слабшає через спеку, а восени рівень статевих гормонів зростає, як "запас". І люди починають їх витрачати.

Як зберегти сексуальну активність восени

Щоб підтримувати сексуальний потяг слід: дбати про психоемоційний стан, фізичне здоров'я та партнерство у відносинах.

Стежте за харчуванням, гормональним здоров'ям, тримайте під контролем хронічні захворювання.