На сексуальное влечение влияет множество различных факторов: от психологического и физического состояния, возраста и условий жизни до приема лекарств, социальной мотивации и взаимоотношений в паре. К тому же на либидо также влияют время суток и сезон.

Anywell рассмотрел совместно с сексологом Маргаритой Стельмашовой сексуальные циклы у мужчин и женщин, а также сексуальную активность в целом в разное время года.

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Как влияет осень на сексуальное влечение

Осенью кроме изменения погоды, создается дефицит солнца, меняется продолжительность светового дня. Многие люди могут испытывать симптомы депрессии, апатию, печаль, упадок сил и тревожность.

Причем женщины чувствуют это острее и чаще, чем мужчины.

Внешние факторы, такие как сезонность и время суток — безусловно, влияют на сексуальную активность. Так же как и уровень половых гормонов в организме и гормональный фон в целом.

Циклы у мужчин и женщин разнятся по силе, продолжительности. Кроме того, они имеют и индивидуальные особенности — у каждого человека свои.

Важно: Сексуальная активность и влечение осенью могут ослабевать, и это нормально.

Женские и мужские циклы

Стоит понимать, что сексуальная активность женщины зависит от менструального цикла. На влечение влияет также возраст женщины, состояние гормонального здоровья, в частности речь идет о половых гормонах, и о гормонах щитовидной железы и надпочечников.

Что же до мужчин, то мужской сексуальный цикл длится 22 дня и зависит от выработки и уровня тестостерона. В первой фазе цикла уровень тестостерона высок, как следствие усиливается потенция.

Когда накопление тестостерона достигает максимума, происходит спад и перезагрузка. В это время организм мужчины отдыхает, а сексуальное влечение снижается.

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Пик сексуальности

Некоторые исследования показали, что пик сексуальной активности у мужчин наступает в мае из-за уровня выработки тестостерона.

А пик женской сексуальной активности приходится на весну (апрель и май), а у мужчин благоприятный период — осень.

Летом сексуальная активность ослабевает из-за жары, а осенью уровень половых гормонов растет, как "запас". И люди начинают их тратить.

Как сохранить сексуальную активность осенью

Чтобы поддерживать сексуальное влечение следует: заботиться о психоэмоциональном состоянии, физическом здоровье и партнерстве в отношениях.

Следите за питанием, гормональным здоровьем, держите под контролем хронические заболевания.