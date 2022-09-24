Прогулянки за містом зменшують рівень стресу

У новому дослідженні, опублікованому вчені з'ясували, що прогулянка на природі протягом години знижує пов'язані зі стресом маркери в головному мозку. Це відкриття – один із перших причинно-наслідкових доказів користі прогулянок на природі для психічного здоров'я.

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Результати підтверджують раніше передбачуваний позитивний зв'язок між природою і здоров'ям мозку, але це перше дослідження, що доводить причинно-наслідковий зв'язок,

– зазначили науковці.

Дослідження показало, що учасники, які гуляли на природі, мали нижчу активність мигдалеподібного тіла. Це може вказувати на те, що лише 60 хвилин на природі здатні протидіяти негативним впливам міського середовища.

Як відбувалося дослідження

Вчені використовували функціональну магнітно-резонансну томографію (ФМРТ) для вимірювання активності мозку у 63 здорових добровольців у двох групах: перші гуляли на природі, інші – у міському середовищі.

Сканування проводилося до і після прогулянки і було зосереджено на пошуку маркерів стресу через активність мигдалеподібного тіла, оскільки ця ділянка мозку пов'язана зі страхом та стресом.