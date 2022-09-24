Прогулки за городом уменьшают уровень стресса

В новом исследовании, опубликованном ученые выяснили, что прогулка на природе в течение часа снижает связанные со стрессом маркеры в головном мозге. Это открытие – одно из первых причинно-следственных доказательств пользы прогулок на природе для психического здоровья.

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Результаты подтверждают ранее предполагаемую положительную связь между природой и здоровьем мозга, но это первое исследование, доказывающее причинно-следственную связь,

– отметили ученые.

Исследование показало, что гуляющие на природе участники имели низшую активность миндалевидного тела. Это может указывать на то, что всего 60 минут на природе способны противодействовать негативным воздействиям городской среды.

Как происходило исследование

Ученые использовали функциональную магнитно-резонансную томографию (ФМРТ) для измерения активности мозга у 63 здоровых добровольцев в двух группах: первые гуляли на природе, другие – в городской среде.

Сканирование проводилось до и после прогулки и было сосредоточено на поиске маркеров стресса из-за активности миндалевидного тела, поскольку этот участок мозга связан со страхом и стрессом.