Що робити з холодильником

У відомстві наголосили, що у холодильнику має бути температура +4 градусів за Цельсієм або нижче, у морозильній камері – не вище -4 градусів за Цельсієм.

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У міністерстві радять заморозити контейнери з водою, щоби мати змогу зберегти температуру їжі за температури 4 градусів за Цельсієм, якщо доведеться виймати продукти з холодильника. За можливості потрібно придбати сухий або блоковий лід.

А якщо електроенергію вже відключили, тримайте дверцята холодильника та морозильної камери закритими, адже в такому випадку продукти залишаються безпечними до 4 годин у холодильнику, 48 годин у повній морозилці, 24 годин у напівпорожній морозилці.

Як не отруїтись

Ніколи не коштуйте їжу, щоб перевірити її безпечність. Якщо маєте сумніви, викиньте її. Позбувайтесь будь-якої їжі з незвичним запахом, кольором чи текстурою. Перевіряйте температуру продуктів, що зберігаються в морозилці або в холодильнику з додатковим джерелом холоду.

Ви можете безпечно повторно заморозити або приготувати заморожені продукти, які все ще містять льодові кристали або мають температуру 4 градусів за Цельсієм або нижче,

– зазначило МОЗ.

Також варто спробувати заздалегідь підготуватися та зробити запас харчів, які не потребують особливих умов зберігання (хліб, печиво, бублики, консерви).

Експерти радять готувати страви у невеликій кількості, щоб не зберігати їх тривалий час. Крім того, продукти можна тримати у термосумці, у погребі чи підвалі та на балконі, якщо за вікном мінусова температура.