Что делать с холодильником

В ведомстве отметили, что в холодильнике должна быть температура +4 градуса по Цельсию или ниже, в морозильной камере – не выше -4 градуса по Цельсию.

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В министерстве советуют заморозить контейнеры с водой, чтобы сохранить температуру пищи при температуре 4 градусов по Цельсию, если придется вынимать продукты из холодильника. По возможности нужно приобрести сухой или блочный лед.

А если электроэнергию уже отключили, держите дверцу холодильника и морозильной камеры закрытыми, ведь в таком случае продукты остаются безопасными до 4 часов в холодильнике, 48 часов в полной морозилке, 24 часов в полупустой морозилке.

Как не отравиться

Никогда не питайте пищу, чтобы проверить ее безопасность. Если сомневаетесь, выбросьте ее. Избавляйтесь от любой пищи с необычным запахом, цветом или текстурой. Проверяйте температуру продуктов, хранящихся в морозильнике или в холодильнике с дополнительным источником холода.

Вы можете безопасно заморозить или приготовить замороженные продукты, которые все еще содержат ледовые кристаллы или имеют температуру 4 градусов по Цельсию или ниже,

– отметил Минздрав.

Также следует попробовать заранее подготовиться и сделать запас продовольствия, не требующего особых условий хранения (хлеб, печенье, баранки, консервы).

Эксперты советуют готовить блюда в небольшом количестве, чтобы не хранить их продолжительное время. Кроме того, продукты можно держать в термосумке, погребе или подвале и на балконе, если за окном минусовая температура.