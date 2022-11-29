Скільки пити води

Річ у тому, що людині необхідно близько 3,6 літра води на день, і половина цього обсягу надходить до організму разом з їжею. Тому більшості людей достатньо 1,5 – 1,8 літра

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Кількість води, яку нам потрібно випити за день – це різниця між загальним об'ємом, який нам потрібна, і кількістю, що отримується разом із їжею. Оскільки люди занижують кількість з'їденого, вони переоцінюють необхідність води,

– заявив співавтор роботи Джон Спікман.

Нове дослідження споживання води

У дослідженні брали участь 5,6 тисячі осіб у віці від восьми днів до 96 років з 23 країн. Вчені відстежували їхні харчові звички та щодня напували водою з дейтерієм – ізотопом водню. Він присутній у тілі людини і є абсолютно нешкідливим. За швидкістю виведення зайвого дейтерію вчені вивчали обіг води в організмі.

"Чиста питна вода не безкоштовна. Якщо люди в середньому п'ють на пів літра більше, ніж потрібно, одна Великобританія споживає 20 мільйонів літрів зайвої води щодня. За це доводиться платити", – сказав Спікман.

За його словами, це дослідження стало великим кроком вперед у прогнозуванні майбутніх потреб у воді.