Сколько пить воды

Дело в том, что человеку необходимо около 3,6 литра воды в день, и половина этого объема поступает в организм вместе с едой. Поэтому большинству людей достаточно 1,5 – 1,8 литра.

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Количество воды, которую нам нужно выпить за день – это разница между общим объемом, который нам нужна, и количеством, получаемым вместе с едой. Поскольку люди занижают количество съеденного, они переоценивают необходимость воды.

– заявил соавтор работы Джон Спикман.

Новое исследование потребления воды

В исследовании принимали участие 5,6 тысячи человек в возрасте от восьми дней до 96 лет из 23 стран. Ученые отслеживали их пищевые привычки и ежедневно поили водой с дейтерием – изотопом водорода. Он присутствует в теле человека и абсолютно безвреден. По скорости выведения излишнего дейтерия учёные изучали оборот воды в организме.

"Чистая питьевая вода не бесплатна. Если люди в среднем пьют на пол литра больше, чем нужно, одна Великобритания потребляет 20 миллионов литров лишней воды каждый день. За это приходится платить", – сказал Спикман.

По его словам, это исследование стало большим шагом вперед по прогнозированию будущих потребностей в воде.