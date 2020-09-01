У чоловіків з високим артеріальним тиском, які не отримують лікування, істотно погіршується кровотік в статевому члені. Це призводить до зростання ризику імпотенції в міру розвитку гіпертонії.

Дослідження, яке показало це, було представлено на конгресі Європейського кардіологічного товариства.

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Високий тиск та потенція

Відомо, що при гіпертонії кровотік в статевому члені може знижуватися у два рази в порівнянні з показниками здорових людей. Це відбувається через те, що хвороба робить жорсткішими стінки судин.

Парадоксально, але сексуальна дисфункція – одна з можливих причин, за якими чоловіки можуть припиняти лікування гіпертонії. Річ у тому, що певні ліки – сечогінні та бета-блокатори – здатні знижувати потенцію. Вчені вирішили перевірити, чи дійсно лікування гіпертонії діє на потенцію гірше, ніж його відсутність.

Чому важливо лікувати гіпертонію

У новому дослідженні брали участь 356 чоловіків, які страждають від порушень потенції. Їх розділили на три групи: з нормальним артеріальним тиском, з трохи підвищеним та з високим. Майже половина з них отримувала лікування ліками проти підвищеного артеріального тиску.



Високий тиск впливає на потенцію / Фото unsplash

Всім учасниками дослідження було проведено доплерівське дослідження кровотоку в статевому члені. Виявилося, що у чоловіків, які не лікують гіпертонію, сила кровотоку в пенісі прогресивно погіршується в міру збільшення артеріального тиску. У тих, хто проходив лікування гіпертонії, кровообіг в статевому члені не залежало від стадії гіпертонії.

Вчені вважають, що лікування гіпертонії зупиняє розвиток структурних змін в статевому члені та запобігає швидкому настанню імпотенції. Але вони також виявили, що при нормальному тиску у чоловіків без структурних змін деякі ліки дійсно можуть послаблювати ерекцію.

Тому чоловікам, у яких гіпертонія діагностована недавно, потрібен ретельний підбір лікування. Раціональна терапія може мінімізувати вплив на потенцію і запобігти розвитку структурних змін в статевому члені.