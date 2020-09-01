У мужчин с высоким артериальным давлением, не получающим лечения, существенно ухудшается кровоток в половом члене. Это приводит к росту риска импотенции по мере развития гипертонии.

Исследование, которое показало это, было представлено на конгрессе Европейского кардиологического общества.

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Высокое давление и потенция

Известно, что при гипертонии кровоток в половом члене может снижаться в два раза по сравнению с показателями здоровых людей. Это происходит из-за того, что болезнь ужесточает стенки сосудов.

Парадоксально, но сексуальная дисфункция – одна из возможных причин, по которым мужчины могут прекращать лечение гипертонии. Дело в том, что лекарства – мочегонные и бета-блокаторы – способны снижать потенцию. Ученые решили проверить, действительно ли лечение гипертонии действует на потенцию хуже, чем его отсутствие.

Почему важно лечить гипертонию

В новом исследовании участвовали 356 мужчин, страдающих от нарушений потенции. Их разделили на три группы: с нормальным артериальным давлением, с немного повышенным и с высоким. Почти половина из них получала лекарственного против повышенного артериального давления.



Высокое давление влияет на потенцию / Фото unsplash

Всем участниками исследования было проведено допплеровское исследование кровотока в половом члене. Оказалось, что у мужчин, которые не лечат гипертонию, сила кровотока в пенисе прогрессивно ухудшается по мере увеличения артериального давления. У тех, кто проходил лечение гипертонии, кровообращение в половом члене не зависело от стадии гипертонии.

Ученые считают, что лечение гипертонии останавливает развитие структурных изменений в половом члене и предотвращает быстрое наступление импотенции. Но они также обнаружили, что при нормальном давлении у мужчин без структурных изменений некоторые лекарства действительно могут ослаблять эрекцию.

Поэтому мужчинам, у которых гипертония диагностирована недавно, нужен тщательный подбор лечения. Рациональная терапия может минимизировать влияние на потенцию и предотвратить развитие структурных изменений в половом члене.