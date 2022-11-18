Дослідження про переваги фторування води для профілактики карієсу проводяться протягом десятиліть, тоді як про наслідки припинення фторування набагато менше інформації.

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Дослідження фтору

2007 року в місті Джуно, столиці Аляски, припинили додавання фтору в питну воду. Вчені з Університету Аляски в Анкориджі з'ясували, до чого це спричинило. В ході дослідження оцінювалися дані державних медичних страховок Medicaid двох груп дітей та підлітків віком 18 років та молодших.

Перша група складалася з 853 пацієнтів, які проходили лікування карієсу у 2003 році. Вони були в "оптимальних умовах", коли питну воду фторували. Друга група – 1052 пацієнти – проходила лікування карієсу у 2012 році у "несприятливих умовах" (через п'ять років після припинення фторування).

Відсутність фтору негативно впливає на зуби

Дослідники визначили, що цей тимчасовий розрив призвів до значної різниці у поширеності карієсу у молодшій віковій групі. Діти до 6 років із першої групи в середньому лікували карієс та його наслідки 1,55 раза на рік, тоді як у другій групі цей показник зріс до 2,52. Тобто після припинення фторування діти ходили до стоматолога на один раз на рік частіше.

У дітей та підлітків старше 6 років ефект був менш вираженим. Дослідники припустили, що далася взнаки частковий захист, пов'язаний з впливом фтору на зубну емаль в ранньому віці (до заборони в 2007 році).

Результати доводять, що навіть при використанні фторвмісної зубної пасти, полосканні та професійної профілактики карієсу, фторування води має лікувально-профілактичний ефект для населення.