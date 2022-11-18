Исследования о преимуществах фторирования воды для профилактики кариеса проводятся в течение десятилетий, тогда как последствия прекращения фторирования гораздо меньше информации.

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Исследование фтора

В 2007 году в городе Джуно, столице Аляски, прекратили добавление фтора в питьевую воду. Ученые из Университета Аляски в Анкоридже выяснили, к чему это привело. В ходе исследования оценивались данные государственных медицинских страховок Medicaid двух групп детей и подростков 18 лет и младше.

Первая группа состояла из 853 пациентов, проходивших лечение кариеса в 2003 году. Они были в "оптимальных условиях", когда питьевую воду фторировали. Вторая группа – 1052 пациента – проходила лечение кариеса в 2012 году в "неблагоприятных условиях" (через пять лет после прекращения фторирования).

Отсутствие фтора отрицательно влияет на зубы.

Исследователи определили, что этот временный разрыв привел к значительной разнице в распространенности кариеса в младшей возрастной группе. Дети до 6 лет из первой группы в среднем лечили кариес и их последствия 1,55 раза в год, тогда как во второй группе этот показатель вырос до 2,52. То есть после прекращения фторирования дети ходили к стоматологу один раз в год чаще.

У детей и подростков старше 6 лет эффект был менее выражен. Исследователи предположили, что сказалась частичная защита, связанная с влиянием фтора на зубную эмаль в раннем возрасте (до запрета в 2007 году).

Результаты доказывают, что даже при использовании фторсодержащей зубной пасты, полоскании и профессиональной профилактике кариеса, фторирование воды оказывает лечебно-профилактический эффект для населения.