Хвороба Альцгеймера є найпоширенішим типом деменції, яка спричиняє погіршення пам’яті, мислення та здатності спілкуватися. Точна причина цього захворювання ще до кінця не вивчена, а це означає, що його важко запобігати та лікувати.

Також на тему: Відтепер хворобу Альцгеймера можна діагностувати за аналізом крові

Нові дослідження хвороби Альцгеймера

Раніше було встановлено, що бактерія Porphyromonas gingivalis, яка руйнує тканину ясен, і фермент, який вона виробляє, відомий як гінгіпаїни, пов’язані з хворобою Альцгеймера. Їх виявили в тканинах мозку людей, які страждають від цього захворювання. Ці нові дослідження йдуть далі у дослідженні того, як захворювання ясен і його бактеріальні білки можуть потенційно сприяти утворенню уражень мозку.

Хвороби ясен можуть негативно впливати на мозок

Перше дослідження показує, що нервові клітини в мозку містять тип білка, який називається тау. Коли він зустрічається з ферментом гінгіпаїну, то вивільняється з нервової клітини. Після звільнення він змінює форму й перетворюється у клубки та нескручені нитки. Потім вони знову приєднуються до нервової клітини та вбудовуються в пошкодження, відоме як нейрофібрилярні клубки. Це призводить до знищення нервових клітин.

Це означає, що як тільки нервова клітина гине і вільний білок тау потрапляє в мозок, він може прикріпитися до здорових сусідніх нервових клітин, цей процес повторюється і призводить до подальшого пошкодження мозку.

У другій роботі досліджувалося, як фермент гінгіпаїн може сприяти утворенню бета-амілоїдних бляшок – ще одне з ураження, яке утворюється у мозку тих, хто страждає на хворобу Альцгеймера.

Ці дослідження є важливими кроками в боротьбі з хворобою Альцгеймера, а результати пояснюють роль гінгіпаїнів і того, наскільки вони важливі для формування уражень мозку.