Проблема хвороби Альцгеймера в Китаї

Згідно з оцінками Китайського центру контролю та профілактики захворювань, у Китаї близько 10 мільйонів хворіють на ХА, до 2050 року їхня кількість перевищать 30 мільйонів, що зробить країну першою за кількістю хворих на ХА у світі.

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Проте нині жителі Китаю мають низьку обізнаність про ХА, і в цілому низькі показники діагностики (особливо ранньої діагностики) і низькі показники лікування.

Новий метод діагностики хвороби Альцгеймера

Команда професора Чжан Цзіна з першої афілійованої лікарні Медичної школи Чжецзянського університету (FAHZU) співпрацювала з дослідниками Медичної школи Університету Вашингтона над результатами останніх наукових досліджень, заснованих на плазмових позаклітинних везикулах (EV), їх вважають біомаркером для хвороби Альцгеймера.

У цьому дослідженні розроблено стабільний і швидкий метод аналізу для кількісного визначення EVs. Ця технологія вимагає від пацієнта лише невеликої кількості крові та перевіряє зміни кількох маркерів у крові, щоб допомогти в діагностиці ХА.

Зокрема, у дослідженні виявили новий тип біомаркера, який можна використовувати для діагностики ХА – маркер NMDAR2A, який пов’язаний з периферичними нервами. Науковці стверджують, що цей метод можна використовувати для раннього скринінгу ХА у людей похилого віку.