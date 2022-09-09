Проблема болезни Альцгеймера в Китае

Согласно оценкам Китайского центра контроля и профилактики заболеваний, в Китае около 10 миллионов болеют ХА, к 2050 году их количество превысит 30 миллионов, что сделает страну первой по количеству больных ХА в мире.

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Однако в настоящее время жители Китая обладают низкой осведомленностью о ХА, и в целом низкие показатели диагностики (особенно ранней диагностики) и низкие показатели лечения.

Новый метод диагностики болезни Альцгеймера

Команда профессора Чжан Цзина из первой аффилированной больницы Медицинской школы Чжэцзянского университета (FAHZU) сотрудничала с исследователями Медицинской школы Университета Вашингтона над результатами последних научных исследований, основанных на плазменных внеклеточных везикулах (EV), их считают биомаркером для болезни Альцгеймера.

В данном исследовании разработан стабильный и быстрый метод анализа количественного определения EVs. Эта технология требует от пациента лишь небольшого количества крови и проверяет изменения нескольких маркеров крови, чтобы помочь в диагностике ХА.

В частности, в исследовании был обнаружен новый тип биомаркера, который можно использовать для диагностики ХА – маркер NMDAR2A, который связан с периферическими нервами. Ученые утверждают, что этот метод можно использовать для раннего скрининга ХА у пожилых людей.