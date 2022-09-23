Болезнь Альцгеймера является наиболее распространенным типом деменции, которая влечет за собой ухудшение памяти, мышления и способности общаться. Точная причина этого заболевания еще до конца не изучена, а это значит, что его трудно предотвращать и лечить.

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Новые исследования болезни Альцгеймера

Ранее было установлено, что бактерия Porphyromonas gingivalis, разрушающая ткань десен, и вырабатываемый ею фермент известен как гингипаины, связанные с болезнью Альцгеймера. Их обнаружили в тканях мозга людей, страдающих этим заболеванием. Эти новые исследования идут дальше в исследовании того, как заболевание десен и его бактериальные белки могут потенциально способствовать образованию поражений мозга.

Болезни десен могут негативно влиять на мозг

Первое исследование показывает, что нервные клетки в мозге содержат тип белка, называемого тау. Когда он встречается с ферментом гингипаина, то высвобождается из нервной клетки. После освобождения он меняет форму и превращается в клубки и нескрученные нити. Затем они снова присоединяются к нервной клетке и встраиваются в повреждение, известное как нейрофибриллярные клубки. Это приводит к уничтожению нервных клеток.

Это означает, что как только нервная клетка погибает и свободный тау белок попадает в мозг, он может прикрепиться к здоровым соседним нервным клеткам, этот процесс повторяется и приводит к дальнейшему повреждению мозга.

Во втором исследовании изучалось, как фермент гингипаин может способствовать образованию бета-амилоидных бляшек – еще одно из поражений, которое образуется в мозгу тех, кто страдает болезнью Альцгеймера.

Эти исследования являются важными шагами по борьбе с болезнью Альцгеймера, а результаты объясняют роль гингипаинов и того, насколько они важны для формирования поражений мозга.