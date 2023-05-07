Команда вчених Інституту психології академії наук Китаю з'ясувала, що заняття музикою позитивно позначаються на когнітивних функціях мозку, зокрема на пам'яті й увазі.

Дивіться також Фізична активність після 40: чи не пізно починати

Під час дослідження аналізувались передусім когнітивні функції літніх музикантів і молодих людей, які не займалися музикою. З'ясувалося, що тривале заняття музикою здатне не тільки сповільнити, а й навіть зупинити погіршення когнітивних функцій у старості.



Музика покращує здатність мозку запам'ятовувати / Фото Unsplash

Яким чином музика впливає на роботу мозку

Як пояснили вчені, це пов'язано з тим, що у людей, які регулярно займаються музикою, розмір деяких частин мозку може бути більшим, ніж у тих, хто не вивчав її. Також у них спостерігалася активація в лобно-тім'яних ділянках, саме вони відповідають за навички планувати й аналізувати події.

Навіть якщо людина починає вивчати музику в літньому віці, це може мати позитивний ефект на мозок,

– наголосили вчені.

Більш ранні дослідження також показали, що музика знижує рівень стресу і покращує настрій, що також позитивно впливає на діяльність мозку.