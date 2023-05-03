Фізична активність знижує ризик смерті від усіх причин серцево-судинних хвороб і раку. Однак внутрішній іпохондрик може підказувати людині віком за 40 років: "раніше треба було думати, починати зараз уже надто пізно". Тому важливо знати, наскільки ефективними є заняття фізкультурою, якщо вперше приступити до них у середньому віці.

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Починати ніколи не пізно

У дослідженні, яке було опубліковано у 2019 році, вчені порівняли вплив фізичної активності на здоров'я людей, які починали робити вправи у різному віці. У дослідженні взяли участь понад 315 тисяч осіб віком від 50 до 71 року.

Автори наукової роботи виявили, що у людей, які почали присвячувати фізичній активності від 4 до семи 7 годин на тиждень у віці 40 – 61 року, ризик смерті знизився на 35% порівняно з показниками тих, хто продовжив малорухливе життя. Ризик смерті у тих, хто почав займатися у більш ранньому віці та підтримував активність на колишньому рівні, був приблизно таким самим.

І це не єдине дослідження, яке може мотивувати. Робота, опублікована вченими з Кембриджського університету показала подібний результат. Люди старшого віку (учасникам було від 40 до 79 років) з раком та хворобами серця живуть довше, якщо починають виконувати фізичні вправи, ніж ті, хто не став активнішим. У тих, хто виконував 30 хвилин вправ середньої інтенсивності на добу, ризик смерті знижувався на 25%.

Тобто починати займатися у будь-якому віці – не пізно. Крім того, зовсім не обов'язково бути спортсменом із вражаючими здібностями, щоб продовжити собі життя: до вправ помірної інтенсивності відносять біг підтюпцем, інтенсивне прибирання квартири, енергійну ходьбу, їзду на велосипеді. Крім того, учасники наведених досліджень отримували вигоду від фізичних навантажень, незалежно від ваги, артеріального тиску та рівня холестерину в крові.

Вправи здатні звести нанівець побічні ефекти, які сидячий спосіб життя чинить на серці. У дослідженні, яке було опубліковано Circulation, у людей, які почали займатися у віці старше 40 років, став більш еластичний серцевий м'яз, тобто у них знизився ризик серцевої недостатності. Для цього важливо змінити спосіб життя і почати займатися до 60 років.

Чи вийде наростити м'язи

У середньому віці люди на тлі фізичної пасивності швидше втрачають м'язову масу, ніж у юності. Нестача м'язів у похилому віці пов'язана з підвищеним ризиком інвалідності та зниженням самостійності людини.

У віці старше 40 років, звичайно, не пізно почати піклуватися про м'язи. Наприклад, У дослідженні, опублікованому у Frontiers in Physiology, вчені порівняли, як ростуть м'язи після вправ у чоловіків віком 60 – 80 років, які регулярно займалися протягом останніх 20 років, і тих, хто ніколи цього не робив. Виявилося, що здатність до синтезу м'язових волокон у людей обох груп однакова.

Автори дослідження вважають, що їхня робота ясно демонструє, що якщо людина не займалася регулярно протягом життя, вона отримає користь від силових вправ, у якому віці не почала б робити вправи.