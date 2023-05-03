Физическая активность снижает риск смерти от всех причин сердечно-сосудистых заболеваний и реку. Однако внутренний ипохондрик может подсказывать человеку за 40 лет: "ранее надо было думать, начинать сейчас уже слишком поздно". Поэтому важно знать, насколько эффективны занятия физкультурой, если впервые приступить к ним в среднем возрасте.

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Начинать никогда не поздно

В исследовании, которое было опубликовано В 2019 году ученые сравнили влияние физической активности на здоровье людей, которые начинали делать упражнения в разном возрасте. В исследовании приняли участие более 315 тысяч человек в возрасте от 50 до 71 года.

Авторы научной работы обнаружили, что у людей, которые начали посвящать физической активности от 4 до 7 7 часов в неделю в возрасте 40 – 61 года, риск смерти снизился на 35% по сравнению с показателями тех, кто продлил малоподвижную жизнь. Риск смерти у тех, кто начал заниматься в более раннем возрасте и поддерживал активность на прежнем уровне, был примерно таким же.

И это не единственное исследование, которое может мотивировать. Работа, опубликованная учеными из Кембриджского университета показала подобный результат. Люди старшего возраста (участникам от 40 до 79 лет) с раком и болезнями сердца живут дольше, если начинают выполнять физические упражнения, чем те, кто не стал активнее. У тех, кто выполнял 30 минут упражнения средней интенсивности в сутки, риск смерти снижался на 25%.

То есть начинать заниматься в любом возрасте – не поздно. Кроме того, совсем не обязательно быть спортсменом с поразительными способностями, чтобы продлить себе жизнь: к упражнениям умеренной интенсивности относят бег трусцой, интенсивную уборку квартиры, энергичную ходьбу, езду на велосипеде. Кроме того, участники приведенных исследований извлекали выгоду от физических нагрузок, независимо от веса, артериального давления и уровня холестерина в крови.

Упражнения способны свести на нет побочные эффекты, которые сидящий образ жизни оказывает на сердце. В исследовании, которое было опубликовано Circulation, у людей, которые начали заниматься в возрасте старше 40 лет, стала более эластичная сердечная мышца, то есть у них снизился риск сердечной недостаточности. Для этого важно сменить образ жизни и начать заниматься до 60 лет.

Выйдет ли нарастить мышцы

В среднем возрасте люди на фоне физической пассивности скорее теряют мышечную массу, чем в молодости. Недостаток мышц в преклонном возрасте связан с повышенным риском инвалидности и снижением самостоятельности человека.

В возрасте старше 40 лет, конечно, не поздно начать заботиться о мышцах. Например, В исследовании, опубликованном в Frontiers in Physiology, ученые сравнили, как растут мышцы после упражнений у мужчин в возрасте 60 – 80 лет, регулярно занимавшихся в течение последних 20 лет, и тех, кто никогда этого не делал. Оказалось, что способность к синтезу мышечных волокон у людей обеих групп одинакова.

Авторы исследования считают, что их работа ясно демонстрирует, что если человек не занимался регулярно в течение жизни, он извлечет пользу из силовых упражнений, в каком возрасте не стал бы делать упражнения.