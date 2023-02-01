Чи можна активно займатися спортом при міопії? Я не нашкоджу очам, якщо буду ходити в тренажерний зал? А реально “підкачати” й зміцнити м’язи очей, щоб покращити зір? 24 канал зібрав найпоширеніші запитання, що турбують українців, і звернулися за відповідями до експертки, офтальмохірургині клініки "Новий Зір" Еліни Гольцунової.

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Будь-які захворювання очей, до моменту одужання або стабілізації цього патологічного стану, є протипоказанням до занять спортом.

До таких хвороб, зокрема, належать:

  • різноманітні запалення оболонок ока, як-от кон'юнктивіт (слизової оболонки), кератит (рогової), увеїт (судинної);
  • виражені ретинопатії, тобто ураження сітківки на фоні цукрового діабету або гіпертонічної хвороби;
  • відшарування сітківки, розриви на її периферії, дистрофії з високим ризиком розвитку відшарування. У цьому разі треба дотримуватись охоронного режиму аж до візиту до офтальмолога й моменту лікування захворювання. За такого режиму ви повинні уникати підняття важких речей, не нахилятися вниз головою й попереджувати різку зміну положення тіла в просторі.

Еліна Гольцунова

“Якщо ж нещодавно у вас були оперативні втручання на оці, наприклад, видалення катаракти, антиглаукомна операція, лазерна корекція зору, пересадка рогівки, й ще триває післяопераційний відновний період, то певний час займатися спортом протипоказано”.

До огляду в лікаря та його подальших рекомендацій краще взагалі утриматись від будь-якої активності. Особливо, якщо в людини проблеми із сітківкою.

Які ознаки проблем із сітківкою:

  • спалахи світла перед очима;
  • блискавки;
  • мушки, які літають;
  • відчуття, наче перед оком опустилася шторка.

Це має вас насторожити й потрібно негайно звернутися до офтальмолога. Іноді такі патологічні стани бувають безсимптомними, тому рекомендовано хоча б раз на рік для профілактики відвідувати офтальмолога.

Знову торкнемося теми захворювань сітківки. Потрібно обмежувати важкі види спорту, підняття ваги, контактні бойові мистецтва, якщо:

  • раніше було відшарування сітківки та відповідне хірургічне лікування;
  • є периферичні дистрофії або розриви на сітківці, навіть після її укріплення лазером.

Чому? Бо завжди є ризик повторного відшарування.

З великою обережністю треба обирати фізичну активність під час глаукоми. За цього захворювання виникає підвищений внутрішньоочний тиск й атрофія нервових волокон в зоровому нерві. Людям із глаукомою краще надати перевагу легким видам спорту, ходьбі, йозі, настільному тенісу.

Якщо в анамнезі були важкі травми ока, зокрема проникаючі, або складне хірургічне втручання, є вроджені вади розвитку очей, навіть інвалідність по зору, обирайте легкі види спорту.

Короткозорість, далекозорість, астигматизм є аномаліями рефракції, які погіршують зір. Якщо їхній ступінь вираженості слабкий чи середній (для короткозорості – не більше ніж 6 діоптрій, далекозорості – 5, астигматизму – 3), то серйозних обмежень щодо вибору спорту немає.

За високого ступеня аномалій рефракцій краще обмежити значні силові навантаження, бокс та все, що пов'язано з перепадом атмосферного тиску: стрибки з парашутом, дайвинг, плюс різкі рухи й зміни положення тіла.

Відчутно полегшить життя правильний вибір корекції зору для занять спортом:

  • для нерухливих видів – шахи або шашки – підійдуть окуляри;
  • для активніших – м’які (денні) контактні лінзи або жорсткі (нічні) лінзи.

Якщо зазначені варіанти не влаштовують, можна замислитись про лазерну корекцію зору або рефракційну заміну кришталика. Кожен метод має свої переваги й недоліки, показання й протипоказання – лікар допоможе визначитись.

Окуляри та м'які лінзи точно не підходять. Денні лінзи будуть середовищем для розмноження мікроорганізмів, які можуть спричинити запалення рогівки – кератит.

Чудова альтернатива – нічні лінзи: ви вдягаєте їх на ніч, а на ранок знімаєте й протягом дня гарно бачите.

Ще є плавальні окуляри з діоптріями. Якщо людина професійно займається плаванням, може придбати такі окуляри. Або розглянути хірургію – лазерну корекцію в молодому віці.

Тут протипоказань нема. Треба лише дотримуватися гігієни: зранку лінзи вдягаємо і щовечора знімаємо. Не можна переношувати лінзи, треба дотримуватись терміну використання:.

Еліна Гольцунова

“Краще, звичайно, обирати лінзи з коротким строком носіння. Як правило, їх потрібно очищувати різними засобами та користуватися краплями для зволоження рогівки. Якщо почався дискомфорт в оці, світлобоязнь, з'явилося відчуття стороннього тіла, різі, терпіти не можна – негайно зніміть лінзи. Якщо ж симптоми не проходять, обов’язково зверніться на огляд до офтальмолога, щоб не проґавити травму чи запалення рогівки”.

Загалом фізична активність дуже позитивно впливає на весь організм, підтримує тіло в гарному стані, знижує рівень стресу. Під час занять спортом покращується кровообіг усіх органів та систем, збільшується їх насиченість киснем. Легкі види спорту добре впливають на очі, а вірогідність завдати їм шкоду дуже низька.

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Чи можна, тренуючись у залі, покращити зір

Ми звикли, що в залі ми качаємо певну групу м'язів, зміцнюючи та збільшуючи їх в об'ємі. Очі теж мають м’язи: екстраокулярні (зовнішні), завдяки яким очі рухаються, та циліарний, або війковий (внутрішній) м'яз, який відповідає за акомодацію – здатність очей фокусуватися на предметах, які розташовані на різній відстані.

На першу групу м'язів ми вплинути не можемо. Виконання різних видів вправ для очей дає змогу їм відпочити, а нам – відволіктися від роботи. А от циліарний м'яз піддається тренуванню. Правда, не в тренажерному залі. Для цього треба обирати спорт, де око має слідкувати за рухливим об'єктом, наприклад, бадмінтон, теніс, волейбол. Так тренуватиметься акомодаційна здатність ока, завдяки чому вам буде легше фокусуватись й очі швидше адаптуватимуться до зміни відстані.

Чи потрібно робити щоденну гімнастику для очей

Еліна Гольцунова

“Так, особливо людям, у яких багато зорових навантажень на близькій відстані – при роботі за комп'ютером, телефоном, планшетом. Дотримуйтеся правила: 20 хвилин дивіться на екран і хоча б на 20–30 секунд переводьте погляд вдалечінь – у вікно, на дерева, машини. Наше завдання – змінювати фокусну відстань, що й даватиме очам відпочинок”

А от гімнастика, коли ми заплющуємо очі, дивимося в різні боки або рухаємо їх по колу, більше впливає на зовнішні екстраокулярні м'язи. Зір це не покращить, але все ж дасть відпочинок очам.