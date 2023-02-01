Можно ли активно заниматься спортом при миопии? Я не навредю глазам, если буду ходить в тренажерный зал? А реально подкачать и укрепить мышцы глаз, чтобы улучшить зрение? 24 канал собрал самые распространенные вопросы, которые беспокоят украинцев, и обратились за ответами к эксперту, офтальмохирургине клиники "Новое Зрение" Элины Гольцуновой.

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Любые заболевания глаз до момента выздоровления или стабилизации этого патологического состояния являются противопоказанием к занятиям спортом.

К таким болезням, в частности, относятся:

  • различные воспаления оболочек глаза, таких как конъюнктивит (слизистая), кератит (роговой), увеит (сосудистой);
  • выраженные ретинопатии, то есть поражение сетчатки на фоне сахарного диабета или гипертонической болезни;
  • отслоение сетчатки, разрывы на ее периферии, дистрофии с высоким риском развития отслойки. В этом случае следует соблюдать охранный режим вплоть до визита в офтальмолог и момент лечения заболевания. При таком режиме вы должны избегать поднятия тяжестей, не наклоняться вниз головой и предупреждать резкое изменение положения тела в пространстве.

Элина Гольцунова

"Если же недавно у вас были оперативные вмешательства на глазу, например, удаление катаракты, антиглаукомная операция, лазерная коррекция зрения, пересадка роговицы и продолжается послеоперационный восстановительный период, то определенное время заниматься спортом противопоказано".

До осмотра у врача и его последующих рекомендаций лучше вообще воздержаться от активности. Особенно если у человека проблемы с сетчаткой.

Какие признаки проблем с сетчаткой:

  • вспышки света перед глазами;
  • молнии;
  • летающие мушки;
  • ощущение, будто перед глазом опустилась шторка.

Это должно вас насторожить и нужно немедленно обратиться к офтальмологу. Иногда такие патологические состояния бывают бессимптомными, поэтому рекомендуется хотя бы раз в год для профилактики посещать офтальмолога.

Снова коснемся темы заболеваний сетчатки. Нужно ограничивать тяжелые виды спорта, поднятие тяжести, контактные боевые искусства, если:

  • раньше было отслоение сетчатки и соответствующее хирургическое лечение;
  • есть периферические дистрофии или разрывы на сетчатке даже после ее укрепления лазером.

Почему? Потому что всегда есть риск повторной отслойки.

С большой осторожностью следует выбирать физическую активность во время глаукомы. При этом заболевании возникает повышенное внутриглазное давление и атрофия нервных волокон в зрительном нерве. Людям с глаукомой лучше отдать предпочтение легким видам спорта, ходьбе, йоге, настольному теннису.

Если в анамнезе были тяжелые травмы глаза, в частности проникающие или сложное хирургическое вмешательство, есть врожденные пороки развития глаз, даже инвалидность по зрению, выбирайте легкие виды спорта.

близорукость, дальнозоркость, астигматизм являются аномалиями рефракции, которые ухудшают зрение. Если их степень выраженности слабая или средняя (для близорукости – не более 6 диоптрий, дальнозоркости – 5, астигматизма – 3), то серьезных ограничений по выбору спорта нет.

При высокой степени аномалий рефракций лучше ограничить значительные силовые нагрузки, бокс и все, что связано с перепадом атмосферного давления: прыжки с парашютом, дайвинг плюс резкие движения и изменения положения тела.

Ощутимо облегчит жизнь правильный выбор коррекции зрения для занятий спортом:

  • для неподвижных видов – шахматы или шашки – подойдут очки;
  • для более активных – мягкие (дневные) контактные линзы или жесткие (ночные) линзы.

Если указанные варианты не устраивают, можно задуматься о лазерной коррекции зрения или рефракционной замене хрусталика. Каждый метод имеет свои преимущества и недостатки, показания и противопоказания – врач поможет определиться.

Очки и мягкие линзы точно не подходят. Дневные линзы будут средой для размножения микроорганизмов, которые могут вызвать воспаление роговицы – кератит.

Прекрасная альтернатива – ночные линзы: вы надеваете их на ночь, а к утру снимаете и в течение дня хорошо видите.

Еще есть плавательные очки с диоптриями. Если человек профессионально занимается плаванием, он может приобрести такие очки. Или рассмотреть хирургию – лазерную коррекцию в молодом возрасте.

Здесь противопоказаний нет. Надо только соблюдать гигиену: с утра линзы надеваем и каждый вечер снимаем. Нельзя перенашивать линзы, нужно соблюдать срок использования:.

Элина Гольцунова

“Лучше, конечно, выбирать линзы с коротким сроком ношения. Как правило, их нужно очищать разными средствами и пользоваться каплями для увлажнения роговицы. Если начался дискомфорт в глазу, светобоязнь, появилось чувство постороннего тела, рези, терпеть нельзя – немедленно снимите линзы. Если же симптомы не проходят, обязательно обратитесь на осмотр к офтальмологу, чтобы не упустить травму или воспаление роговицы”.

В общем, физическая активность очень положительно влияет на весь организм, поддерживает тело в хорошем состоянии, снижает уровень стресса. На занятиях спортом улучшается кровообращение всех органов и систем, увеличивается их насыщенность кислородом. Легкие виды спорта хорошо влияют на глаза, а вероятность причинить им вред очень низка.

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Можно ли, тренируясь в зале, улучшить зрение

Мы привыкли, что в зале качаем определенную группу мышц, укрепляя и увеличивая их в объеме. Глаза тоже имеют мышцы: экстраокулярные (внешние), благодаря которым глаза двигаются, и цилиарная, или ресничная (внутренняя) мышца, отвечающая за аккомодацию – способность глаз фокусироваться на предметах, расположенных на разном расстоянии.

На первую группу мышц мы повлиять не можем. Выполнение различных видов упражнений для глаз позволяет отдохнуть, а нам – отвлечься от работы. А вот цилиарная мышца поддается тренировке. Правда, не в тренажерном зале. Для этого нужно выбирать спорт, где глаз должен следить за подвижным объектом, например, бадминтон, теннис, волейбол. Так будет тренироваться аккомодационная способность глаза, благодаря чему вам будет легче фокусироваться и глаза будут быстрее адаптироваться к изменению расстояния.

Нужно ли делать ежедневную гимнастику для глаз

Элина Гольцунова

Да, особенно людям, у которых много зрительных нагрузок на близком расстоянии – при работе за компьютером, телефоном, планшетом. Соблюдайте правила: 20 минут смотрите на экран и хотя бы на 20–30 секунд переводите взгляд вдаль – в окно, на деревья, машины. Наша задача – менять фокусное расстояние, что и будет давать глазам отдых”

А вот гимнастика, когда мы закрываем глаза, смотрим в разные стороны или двигаем их по кругу, больше влияет на внешние экстраокулярные мышцы. Зрение это не улучшит, но все же даст отдых глазам.