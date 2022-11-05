В этом материале для 24 канала я делюсь своим опытом лазерной коррекции. От процедуры прошло уже 3 месяца и жалею я только об одном: что не сделала ее раньше.

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В 13 лет мне диагностировали близорукость. Это были еще те древние времена, когда офтальмолог поправлял свои очки и вздыхал: "Это все из-за ваших компьютеров".

Сначала "размылись" часы на стене. Потом – собственное отражение в зеркале. В конце концов, дошло до того, что в кафе я думала: это симпатичный коврик или заведение – pet prendly, и кто-то привел корги?

В 23 года я узнала, что мои глазные яблоки больше, чем должны быть, и это стало причиной всех проблем. Компьютер вздохнул с облегчением, что хотя бы этот грех снят. А я решила: пора делать коррекцию.

Как происходит лазерная коррекция зрения

Первый этап – комплексный обзор

Лазерную коррекцию я делала в одной из львовских клиник уже во время полномасштабной войны. Все работает в обычном режиме, но очереди – McDonald's позавидует. Конечно, сидеть в коридоре и ловить вайб районной поликлиники не придется. Просто надоедаете клинике по телефону, пока не скажут "ждем вас на такой час в такой день".

Мне повезло – кто-то вышел из очереди, и "окно" освободилось на месяц раньше.

Комплексный обзор занимает от 2 до 3 часов. Осматривают на разных аппаратах, закапывают глаза и фиксируют полную картину. Минус: расширяются зрачки, а потом несколько часов тяжело работать.

После осмотра говорят, что делать дальше:

вариант а – назначают день коррекции

вариант б – назначают день процедуры.

У меня был вариант а.

У знакомого – вариант б. Две недели поездил на процедуры, сделал коррекцию и теперь счастлив.

От осмотра до коррекции прошло 14 дней.

Минус ожидания: каким способом будут делать коррекцию, становится известно только перед процедурой. Мне поступали методом LASIK.

День коррекции – 5 – 6 часов в режиме "и за что"

В общей сложности на лазерную коррекцию нужно выделить 5-6 часов.

Сутки перед тем нельзя пить алкоголь (я выпила бокал вина для храбрости). Прежде чем ехать в клинику, следует поесть и заказать себе кофе (если кофезависимы).

Далее – осмотр у врачей (или, как сказал бы Данте "9 кругов ада"). Снова разные аппараты и капли. Не больно, но утомительно. Главное – вовремя отогнать мысль "и мне и так хорошо живется, зачем коррекция".

Перед самой коррекцией дают сэндвич и сок. Возникает мотивация пережить функцию, чтоб пообедать.

"В операционной – главное лежать неподвижно, чтобы не делал врач"

Наконец-то неумолимо приближается та минута, когда говорят "время в операционную".

Сначала делают несколько уколов, тогда в вену ставят катетер для обезболивающего. Ложишься себе и начинается движ.

Чтобы случайно не моргнуть, на глаза ставят расширитель. Они подозрительно напоминают реквизит для "Американской истории ужасов", но это такое.

Двигаться во время процедуры – запрещено. Можно проявить свою бунтарскую натуру, но будьте готовы услышать от врача: "лежите тихо, потому что сейчас поврежу роговицу ".

В общем, боли не чувствуешь вообще. Надо просто лежать и смотреть на светящиеся в глаз прожекторы. Картинка – даже довольно красивая, похожая на "Звездную ночь" Ван Гога. Но параллельно чувствуешь, как в глаза заливают воду (это какое-то лекарство), и мечтаешь только о двух вещах: океан за нашей северо-восточной границей и закрыть глаза.

Если отводишь взор, процедура останавливается. Что-то начинает очень неприятно пищать.

В какой-то момент становится совсем темно. Здесь главное не испугаться, когда понимаешь: глаза – открыты, но вокруг тьма. Через 2-3 секунды все снова становится ок.

Пахнет жженым. Но если забыть, что пахнет твоим жженым глазом, появляется вайб шашлыков.

Наконец-то процедура вроде бы заканчивается. Кажется, что она продолжалась целую вечность. Но тут врач говорит: "а теперь все то же, но со вторым глазом".

Здесь мысленно говоришь что-то не очень приличное, но дальше неподвижно лежишь.

Тогда врач говорит: операция прошла успешно. И здесь магия. ВСЕ ВИДНО. Даже сертификаты, какой врач классный, на стенах. И что вазон уже пора подлить. И даже листья за окном.

Говорят, так круто, как в день коррекции человек больше никогда не видит. Тогда зрение может прыгнуть до 150% – 180%. Потому что мозг – шокирован и даже немного возмущен тем, что у него началась новая жизнь (хотя даже не понедельник!).

Казалось бы, уже должно быть все хорошо. Но здесь с глаз начинается Ниагара. Они так слезятся, что можно наплакать новенькую Полтву.

Врач говорит: "это пройдет". Остается только ехать домой страдать. И капать глаза 100500 раз в день.

Больница как сувенир дает большие прозрачные очки (а лучше магнитик какой-то). Их нужно надеть, чтобы в глаза ничего не залетело.

Как проходит реабилитация – спойлер: невыносимое время

ОЧЕНЬ ВАЖНО:

глаза нельзя тереть (вообще-вообще);

спать первые дни коррекции нужно с собранными волосами, желательно – только на спине (в конце концов, шея выходит из чата).

В первые дни глаза могут слезиться, реагировать на свет, зрение немного прыгает. Голова болит, но терпимо. Слышала, что часто очень ощутимо болят зубы, но у меня не было такого.

Неожиданный минус: в первые дни очень размытое изображение вблизи. Мозг должен адаптироваться. Чтобы ускорить реабилитацию, очень круто читать хотя бы одну страницу книги (печатной).

Как ограничения приходят вместе с классным зрением

Все время придется носить с собой капли для глаз. А вот тушь из косметички можно вытащить. Потому что о макияже глаз придется забыть (даже если Кислица приглашает послушать его новое выступление на Совбезе ООН).

В первые дни для умывания следует использовать специальные французские салфетки (поверьте, они – эффективнее некоторых французских политиков).

Нельзя садиться за руль.

Необходимо избегать активностей.

Пользоваться феном – можно, но так осторожно, будто это – заряженный пистолет.

Примите во внимание! Если решитесь на лазерную коррекцию, придется смириться: ощущение, будто в глаза залетел песок, – отныне ваш надоедливый спутник. И "потерять" где-то его не удастся.

Топ вопросов о коррекции, которые я слышала

Устают ли глаза?

Да. Особенно после 12+ часов за компьютером. Иногда, когда глаз хочет сказать, что ему уже совсем не ок, появляется резкая короткая боль, будто кто-то вонзил иглу в глаз и сразу вытащил.

А зрение уже не падает?

Нет. По крайней мере, пока. Лишь иногда немного плавает и медленнее фокусируется. Но это нормально в первые 6 месяцев после процедуры.

Сколько заплатила за коррекцию?

30 тысяч гривен.

Не жалко, что сделала?

Нет. Если бы я могла вернуться в прошлое, ничего бы не меняла. Ибо, наконец, все-все видно без очков и линз. Это фантастическое чувство свободы. Мир приобрел новые краски. Комфортнее чувствуешь себя в путешествиях, в кино и театре. К тому же можно пугать друзей историей, как срезали роговицу.