Если вы хорошо питаетесь, часто занимаетесь спортом и избегаете многих плохих привычек, у вас есть все основания надеяться на долгую и здоровую жизнь. Конечно, многие возрастные заболевания кажутся почти неизбежными, независимо от того, догоняют они вас в 80 или 90 лет. Но некоторые люди демонстрируют склонность к очень долгой жизни и здоровью даже после 100 лет.

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Новое исследование долголетия

Исследования показали, что люди старше 100 лет обладают исключительно здоровыми признаками старения. Они реже попадали в больницу в более раннем возрасте и избежали многих возрастных заболеваний, с которыми сталкивается большинство людей, таких как болезни сердца или нейродегенерация.

Новое исследование – всесторонний анализ 81 долгожителя (старше 105 лет) и сверхдолгожителей (старше 110 лет). Ученые сопоставили эту подборку с группой здоровых, географически сопоставимых людей от 60 лет. Цель заключалась в том, чтобы генетически выделить тех, кто смог дожить до 100 лет и раскрыть секрет их долголетия.

Генные особенности людей, долго живущих

Наши результаты показывают, что механизмы репарации ДНК и низкое количество мутаций в определенных генах – это два центральных механизма, защищающих людей, достигших предельного долголетия от возрастных заболеваний,

– отметил автор исследования Клаудио Франчески.

В ходе исследования было обнаружено пять конкретных типов генетических изменений, сосредоточенных вокруг двух генов, называемых STK17A и COA1.

STK17A участвует в процессах ответа организма на повреждение ДНК. С возрастом механизмы восстановления ДНК в нашем теле становятся менее эффективными. Накопленные повреждения ДНК, как известно, ответственны за некоторые признаки старения, поэтому повышенная экспрессия STK17A может способствовать здоровому старению, сохраняя процессы восстановления ДНК даже в пожилом возрасте. Меньше ошибок – меньше негативных последствий для организма.

Также у пожилых людей было выявлено снижение экспрессии COA1. Этот ген играет роль в коммуникации между ядром клетки и митохондриями. Исследователи также обнаружили, что долгожители продемонстрировали неожиданно низкий уровень мутаций соматических генов, которые обычно накапливаем во время взросления.