Якщо ви добре харчуєтеся, часто займаєтеся спортом і уникаєте багатьох поганих звичок, у вас є всі підстави сподіватися на довге і здорове життя. Звичайно, багато вікових захворювань здаються майже неминучими, незалежно від того, наздоганяють вони вас у 80 або 90 років. Але деякі люди демонструють схильність до дуже довгого життя та доброго здоров'я навіть після 100 років.

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Нове дослідження довголіття

Дослідження показали, що люди старше 100 років мають виключно здорові ознаки старіння. Вони рідше потрапляли до лікарні у більш ранньому віці і уникли багатьох вікових захворювань, з якими стикаються більшість людей, таких як хвороби серця чи нейродегенерація.

Нове дослідження – всебічний аналіз 81 довгожителя (старше 105 років) і наддовгожителів (старше 110 років). Вчені зіставили цю добірку з групою здорових, географічно зіставних людей віком від 60 років. Ціль полягала в тому, щоб генетично виділити тих, хто зміг дожити до 100 років і розкрити секрет їхнього довголіття.

Генні особливості людей, які довго живуть

Наші результати показують, що механізми репарації ДНК та низька кількість мутацій у певних генах – це два центральні механізми, які захищають людей, які досягли граничного довголіття від вікових захворювань,

– зазначив автор дослідження Клаудіо Франческі.

У ході дослідження було виявлено п'ять конкретних типів генетичних змін, зосереджених навколо двох генів, які називаються STK17A та COA1.

STK17A бере участь у процесах відповіді організму на пошкодження ДНК. З віком механізми відновлення ДНК у нашому тілі стають менш ефективними. Накопичені пошкодження ДНК, як відомо, відповідальні за деякі ознаки старіння, тому підвищена експресія STK17A може сприяти здоровому старінню, зберігаючи процеси відновлення ДНК навіть у літньому віці. Менше помилок – менше негативних наслідків для організму.

Також у людей похилого віку було виявлено зниження експресії COA1. Цей ген відіграє роль у комунікації між ядром клітини та мітохондріями. Дослідники також виявили, що довгожителі продемонстрували несподівано низький рівень мутацій соматичних генів, які ми зазвичай накопичуємо під час дорослішання.