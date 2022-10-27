По результатам многоцентрового клинического исследования, у пациентов с бионической железой уровень гликированного гемоглобина – маркера успешности долгосрочного контроля сахара – оказался в среднем ниже, чем у людей на стандартном лечении.

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Как работает бионическая поджелудочная железа

Устройство под названием iLet Bionic Pancreas тестируется Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США. В случае одобрения это будет наиболее автоматизированная система лечения диабета 1 типа – отслеживание уровня сахара в крови и подача инсулина с минимальным вмешательством пациентов.

Бионическая поджелудочная железа – это устройство, очень близкое по своему функционалу к настоящему органу. Она выглядит как маленькая коробочка и не требует сложных настроек: достаточно ввести вес пациента – и она начинает работать, непрерывно измеряя уровень сахара в крови и дозированно подавая инсулин в кровь. Пациент просто нажимает кнопку при приеме пищи, выбирая один из трех вариантов: обычная для него порция, меньше или больше.

Почему это значительно облегчит жизнь с диабетом

Диабет 1 типа отличается от более распространенного диабета 2 типа, поражающего преимущественно поражающего взрослых и часто связанного с ожирением. Диабет 1 типа часто поражает детей и возникает из-за ошибочной атаки иммунной системы на клетки организма, производящие инсулин.

Люди с диабетом 1 типа нуждаются в синтетическом инсулине, чтобы выжить. Им также поддерживать уровень сахара в крови в определенном диапазоне, чтобы снизить риск долгосрочных осложнений, таких как повреждение нервов, почечная недостаточность и сердечные заболевания.

Это требует делать несколько уколов в день, чтобы измерить уровень сахара в крови, а затем вводить нужное количество инсулина.

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