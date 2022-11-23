Повітряні тривоги й екстрені вимкнення світла нерідко вносять корективи в роботу медклінік, та й потрапити до вузького спеціаліста, особливо якщо ви перебуваєте за кордоном, одразу не вийде. Про способи перевірки зору в домашніх умовах 24 каналу розповів Михайло Білий, лікар-офтальмолог вищої категорії клініки "Новий Зір".

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Михайло Білий “Тому пропоную кілька способів самодіагностики. Звісно, це не замінить огляд офтальмолога, але дасть розуміння, наскільки терміново треба звернутися до лікаря.”

Сучасний світ погано бачить

Згідно зі звітом ВООЗ за 2019 рік, 2,2 мільярда людей у світі мають порушення зору. І принаймні половині з них можна було запобігти. У нашій країні найгостріше стоїть питання глаукоми та захворювань сітківки, які призводять до інвалідизації. А все через те, що пацієнти пізно звертаються до фахівця.

Отже, коли ви почали гірше бачити, зображення стало нечітким, з'явився дискомфорт в очах – сухість, відчуття піску, біль – не ігноруйте ці прояви. Тим паче якщо помічаєте серйозніші симптоми: мушки перед очима, викривлені лінії, картинку наче в тумані – не зволікайте з візитом до окуліста.

Як часто відвідувати офтальмолога

Якщо раніше проблем із зором не було, то залежно від віку рекомендується така частота:

дитині до 6 років: у 2 – 3 місяці, у рік, у 3 роки, а потім у 6 років. Обов’язковий огляд перед школою, щоб зрозуміти готовність зорового аналізатора до навантажень на близькій відстані;

до 17 років – раз на рік;

до 40 – раз на 2 роки;

до 50 – щороку;

50+ – щопівроку.

Це стосується ситуації, коли у вас або дитини немає жодних скарг, а в родині – спадкових захворювань очей.

Щоб зрозуміти, чи потрібна вам консультація офтальмолога, скористайтеся експрес-тестом онлайн, складеним фахівцями клініки "Новий Зір".

Михайло Білий “Для перевірки вад існують спеціальні таблиці, рисунки, кольорові тести. Усе це можна знайти в інтернеті й пройти тестування на комп'ютері або користуючись роздруківками на папері”.

Загальна діагностика

Визначити, чи нормальний у вас зір або ж короткозорість/далекозорість, допоможе дуохромний тест. Очі перевіряють по черзі. На червоному й зеленому полях розташовано 10 рядків із літерами. Якщо з обох боків букви видно однаково чітко – із зором усе гаразд, якщо ж на одному фоні вони яскравіші, чіткіші, темніші – є проблеми. За короткозорості видніші ті, що на червоному полі, за далекозорості – на зеленому.

Дуохромний тест для зору / Фото happylook

Гострота зору

Упевнилися, що є проблеми? Скористайтеся таблицею Сивцева, щоб перевірити відхилення зору від норми. Є 2 способи: складний і простий.

Трохи марудний варіант: роздрукуйте таблицю на матовому білому папері. Вийде 3 аркуші альбомної орієнтації, які треба склеїти й закріпити на стіні, що підсвічується лампою. Нижній рядок має бути на рівні очей, а вам потрібно перебувати на відстані 5 метрів від таблиці. Далі дієте, як на прийомі у лікаря: затуліть рукою одне око й продивіться рядки, охоплюючи літери поглядом 2 – 3 секунди. Запам’ятайте, який рядок ви бачите чітко. Потім те саме зробіть другим оком. Якщо останні чотири рядки не бачите, обов’язково йдіть до лікаря.

Простим є комп’ютерний спосіб. Тут все залежить від діагоналі монітора: 21 (роздільна здатність 1920 х 1080), 19 (1280 х 1024), 17 (1024 х 768) чи 15 (800 х 600). Виберіть ваш розмір, сядьте на відстані 1 метру від екрана й подивіться на таблицю. Число ліворуч від рядка означає рівень зору. Наприклад: 0,3 – це 30% зору, 1 – 100%.

Діагностика астигматизму

Однак нечіткість обрису літер може означати й додаткову проблему – астигматизм, що часто є супутником коротко- або далекозорості. За цього захворювання предмети можуть двоїтися, викривлятися, очі – швидко втомлюватися, а голова – боліти.

Михайло Білий “Пропоную тест, що містить 3 рисунки: багатопроменеву фігуру, 4 заштриховані квадрати та зірку Сіменса. В разі проблем одні промені здаватимуться темнішими, інші нечіткими, якісь із квадратів – сірими, а в зірці лінії розпливатимуться або перетинатимуть одна одну”.



Зірка Сіменса / Фото happylook

Тест на дистрофію сітківки

Макулодистрофія виникає через дегенеративні зміни судин сітківки, наприклад, порушення капілярного кровообігу, в результаті чого страждають нервові клітини. До цього захворювання більше схильні жінки, люди похилого віку, курці, ті, хто неповноцінно харчується, часто перебувають на сонці без окулярів, мають спадкову схильність.

Для виявлення симптомів виконайте тест Амслера. Якщо користуєтеся окулярами чи лінзами, то роздивляйтеся рисунок у них. Зображення повинно бути на відстані 30 см від очей. Спочатку кілька секунд дивіться одним оком на чорну крапку в центрі, потім – іншим. Усі лінії сітки рівні, немає викривлень або сірих плям? Тоді центральна ділянка сітківки в нормі.

Тест Амслера / Фото Wiki

Тест на дальтонізм

Зазвичай нездатність розрізняти деякі кольори є спадковою і частіше трапляється серед чоловіків. Проте випадки бувають різні. Тож коли вам червоне й зелене кола на світлофорі здаються однаковими, або ж синя й жовта половини на нашому прапорі – зливається, це означає, що ви дальтонік.

Перевірити дефект сприйняття кольорів можна тестом на дальтонізм, що складається з 13 карток, де на кульковому забарвленні розміщені цифри.

Тест на дальтонізм / Фото Wiki

У разі виявлення проблем із зором під час будь-якого тесту обов’язково зверніться до окуліста – він проведе фахову діагностику й призначить лікування або методи корекції. А дальтонізм, на жаль, до сьогодні не лікується. Люди, що мають його легку форму, просто вчаться асоціювати кольори з певними об’єктами.