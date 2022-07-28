Синдром сухого ока

Синдром або хвороба сухого ока – досить поширений стан у сучасному світі через велику кількість роботи з комп'ютером і частого скролінгу стрічки в телефоні. Воно виникає, коли слізна рідина не може забезпечити достатнього зволоження очних яблук.

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Сльози виробляються слізними залозами. Через сльозовідвідні протоки вони виходять на поверхню очного яблука та зволожують його. Крім цього, сльози допомагають ясно бачити, а ще захищають очі від інфекцій та пилу.

Коли ми моргаємо, тонкий шар сліз або "слізна плівка" покриває поверхню зовнішнього шару ока (рогівку). Після зволоження сльози стікають у слізні протоки, а потім у ніс.

Чому виникає синдром сухого ока

Іноді проблема криється в дисфункції слізної плівки. Через запалення слізних залоз, алергічних захворювань чи аутоімунних хвороб знижується сльозовиділення. Плівка стоншується або зовсім зникає, що призводить до сухості ока.

Зменшення виділення сліз – друга можлива причина. Це може бути через природне старіння організму або певні захворювань, в основному аутоімунні: системний червоний вовчак, ревматоїдний артрит, склеродермія та саркоїдоз. Мало сліз може бути при хворобах щитовидної залози, алергії та дефіциті вітаміну А.

Деякі ліки також можуть впливати на сльозоутворення та зволоження очей. Наприклад, засоби, які сприяють виведенню зайвої рідини з організму, антидепресанти, протизаплідні та препарати, що знижують тиск.

Носіння контактних лінз на постійній основі також може призвести до сухості очей. І, звичайно, довга робота за комп'ютером: кількість моргань зменшується, що знижує зволоження очей – звідси й сухість.

Лікування синдрому сухого ока

Якщо відчуваєте сухість в очах, рекомендується відвідати офтальмолога. Лікар визначить причину недостатнього зволоження та призначить. Іноді достатньо очних крапель, а в деяких випадках можуть провести спеціальну процедуру – блокування слізних проток, щоб сльози не стікали в носову порожнину, а скупчувалися в оці. Якщо причина в інфекції, то лікар призначить прийом антибіотиків.