Тому всі продукти, які мають зберігатись у холоді, потрібно помістити в холодильник протягом двох годин після покупки. Якщо на вулиці чи вдома спекотно – протягом однієї години.

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Розділяй

Усередині холодильника бактерії можуть потрапляти з одного продукту інші. Найчастіше джерелами патогенних бактерій бувають сирі м'ясо та риба, а також молочні продукти. Звідси головне правило зберігання продуктів у холодильнику: відокремлювати сирі продукти від приготованих.

Це означає, що потрібно ставити сирі продукти на одну полицю, а приготовані на іншу. Крім того, важливо не переповнювати холодильник, щоб їжа не стояла одна на одній або надто близько. Ще один важливий момент: якщо в холодильнику щось пролилося, потрібно одразу це витерти.

Як розмістити продукти

Навіть у найменшому холодильнику є хоча б дві полиці, і це не просто так. Як мінімум одна полиця потрібна для сирих м'яса та риби, яєць та інших необроблених продуктів тваринного походження.

Якщо холодильник трохи більший, зазвичай рекомендують таку розкладку продуктів:

Верхня полиця – для готових продуктів. Це може бути ковбаса або куплений у магазині салат. Туди ж можна поставити каструлю з приготованим напередодні супом.

Середні полиці – для молочних продуктів та яєць. Так, яйця теж рекомендують зберігати в холодильнику, причому не на дверцятах, а в основному відділенні.

Нижня полиця – для сирих м'яса та риби. Їх потрібно зберігати в упаковці: в заводській або закритих контейнерах, щоб нічого не витекло. На цій же полиці можна маринувати м'ясо та рибу: робити це за кімнатної температури не можна.

Нижні ящики – для овочів, фруктів та зелені. Там не так холодно, а ще немає контакту зі стінкою холодильника, тож зелень чи салат не примерзнуть до неї. Краще зберігати овочі та фрукти в упаковці, щоб уникнути зараження від інших продуктів. При цьому до них має надходити повітря, щоб вони не зіпсувалися: заводська упаковка найчастіше вже з дірочками, а звичайний пакет можна залишити трохи відкритим.

Дверцята холодильника – найтепліше місце. Там можна зберігати продукти, які містять якісь консерванти, тому навряд зіпсуються. Наприклад, відкриті банки консервів, початі соки чи варення.

Морозильна камера

Якщо планується зберігати щось довго, можна відразу помістити в морозилку: так продукти збережуть максимум корисних речовин і не зіпсуються. З погляду безпеки їжу в морозилці можна зберігати "невизначено довго".

Але все ж таки існують терміни зберігання, які допомагають зрозуміти, як довго їжа збереже смакові якості. Без шкоди якості більшу частину приготовленої їжі можна заморожувати на 1 – 2 місяці, а сире м'ясо чи рибу – на 3 – 12 місяців залежно від виду.