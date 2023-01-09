Так робить, наприклад, стьожак широкий – найбільший паразит, який може потрапити через їжу в організм людини. Його довжина може сягати дев'яти метрів.

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Небезпека сирої риби

Стьожак широкий кріпиться до стінки кишечника і харчується речовинами, які отримує людина з їжі. Це може призвести до дефіциту вітаміну В12 та анемії. У більшості людей немає симптомів зараження цим паразитом, але іноді з'являється:

дискомфорт та біль у животі;

діарея;

втрата ваги.

Також віруси та бактерії можуть потрапляти на м'ясо вже зловлених риб із навколишнього середовища. Якщо людина з'їсть таку рибу, хвороботворні мікроорганізми можуть спричинити запалення слизової оболонки шлунка та кишечника – гастроентерит.

Основні симптоми гастроентериту – це блювання і діарея, і зазвичай вони не небезпечні для людини, хоча і можуть призвести до зневоднення. У вагітних жінок, немовлят, людей похилого віку та людей з ослабленою імунною системою ризик зневоднення вищий.

Єдиний спосіб позбутися всіх паразитів і бактерій, які можуть перебувати в рибі, це нагріти її до 63 градусів за Цельсієм.

Безпечна риба

Лосось, форель, тунець та інші види риб, яких виростили на спеціалізованих фермах, безпечні. Вони їдять корм, де точно немає личинок паразитів. Також співробітники рибних ферм стежать, щоб в акваріуми не потрапило нічого зайвого, наприклад, фекалії тварин. А перед відправкою риби на прилавки магазинів чи кухню ресторану вона також проходить суворий контроль. Фахівці перевіряють, чи є в ній паразити та інші хвороботворні мікроорганізми.

Але якщо ви купуєте рибу "з рук" або виловили її з річки чи озера самі, ризик заразитися значно зростає. У цьому випадку сиру рибу їсти не можна.