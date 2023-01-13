Поэтому все продукты, которые хранятся в холоде, нужно поместить в холодильник в течение двух часов после покупки. Если на улице или дома жарко – в течение одного часа.

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Внутри холодильника бактерии могут попадать из одного продукта на другие. Чаще источниками патогенных бактерий бывают сырые мясо и рыба, а также молочные продукты. Отсюда основное правило хранения товаров в холодильнике: отделять сырые продукты от приготовленных.

Это означает, что нужно ставить сырые продукты на полку, а приготовленные на другую. Кроме того, важно не переполнять холодильник, чтобы еда не стояла друг на друге или слишком близко. Еще один немаловажный момент: если в холодильнике что-то пролилось, нужно сразу это вытереть.

Как разместить продукты

Даже в самом маленьком холодильнике есть хотя бы две полки, и это не просто так. Как минимум одна полка нужна для сырого мяса и рыбы, яиц и других необработанных продуктов животного происхождения.

Если холодильник немного больше, обычно рекомендуют следующую раскладку продуктов:

Верхняя полка – для готовых продуктов. Это может быть колбаса или купленный в магазине салат. Туда же можно поставить кастрюлю с приготовленным супом накануне.

Средние полки – для молочных продуктов и яиц. Да, яйца тоже рекомендуют хранить в холодильнике, причем не на дверце, а в основном отделении.

Нижняя полка – для сырых мяса и рыбы. Их нужно хранить в упаковке: в заводской или закрытых контейнерах, чтобы ничего не утекло. На этой же полке можно мариновать мясо и рыбу: делать это при комнатной температуре нельзя.

Нижние ящики – для овощей, фруктов и зелени. Там не так холодно, а еще нет контакта со стенкой холодильника, так что зелень или салат не примерзнут к ней. Лучше хранить овощи и фрукты в упаковке во избежание заражения других продуктов. При этом к ним должен поступать воздух, чтобы они не испортились: заводская упаковка чаще всего уже с дырочками, а обычный пакет можно оставить чуть-чуть открытым.

Дверца холодильника – самое теплое место. Там можно хранить продукты, которые содержат какие-нибудь консерванты, поэтому вряд ли испортятся. К примеру, открытые банки консервов, начатые соки или варенье.

Морозильная камера

Если планируется хранить что-нибудь долго, можно сразу поместить в морозилку: так продукты сохранят максимум полезных веществ и не испортятся. С точки зрения безопасности пищу в морозильнике можно хранить "неопределенно долго".

Но все же существуют сроки хранения, помогающие понять, как долго еда сохранит вкусовые качества. Без ущерба качеству большую часть приготовленной пищи можно замораживать на 1 – 2 месяца, а сырое мясо или рыбу – на 3 – 12 месяцев в зависимости от вида.