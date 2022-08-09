Причини низької ваги тіла

Насамперед потрібно зрозуміти причину низької ваги. До неї можуть призвести генетичні причини та швидкий метаболізм. У цьому випадку скоригувати вагу допоможуть гастроентеролог, дієтолог, нутріціолог.

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Ще одна причина – порушення ментального здоров'я, такі як депресія, хронічний стрес, тривога, розлади харчової поведінки (зокрема, нервова анорексія), деменція. Тоді до коригування ваги потрібно також підключати психолога чи психотерапевта.

Крім того, набору ваги може заважати: хвороба Крона, рак, порушення функції щитовидної залози, виразка шлунка, цукровий діабет. Деякі з них супроводжуються регулярною діареєю чи блювотою, через що їжа не засвоюється. Тому, за наявності хронічних захворювань, важливо завжди їх контролювати, а при виникненні нових симптомів – не відкладати візит до терапевта.

Як безпечно набрати вагу

Коли всі серйозні проблеми виключені, можна спробувати обережно набрати вагу самостійно. Для цього не потрібно їсти шоколадки на сніданок, обід та вечерю. Ключ до успіху – йти до мети поступово і дотримуватись таких правил:

Їсти часто й невеликими порціями. Краще п'ять – шість невеликих прийомів, ніж два – три "свята живота".

Вибирати їжу, багату на поживні речовини. Важливо стежити, щоб у продуктах було достатньо калорій для отримання енергії, білка, а також різноманітних вітамінів та мінералів. Потрібно звернути увагу на фрукти та овочі різних кольорів, цільнозерновий хліб, горіхи, злаки та насіння.

Важливо стежити, щоб у продуктах було достатньо калорій для отримання енергії, білка, а також різноманітних вітамінів та мінералів. Потрібно звернути увагу на фрукти та овочі різних кольорів, цільнозерновий хліб, горіхи, злаки та насіння. Замінити "порожні" напої на смузі та коктейлі. Такі суміші на основі молока, фруктів та насіння – набагато здоровіша альтернатива каві, чаю та газованим напоям.

Такі суміші на основі молока, фруктів та насіння – набагато здоровіша альтернатива каві, чаю та газованим напоям. Додавати до страв додаткові продукти , щоб отримати більше калорій, наприклад сир у запіканку та омлет.

, щоб отримати більше калорій, наприклад сир у запіканку та омлет. Чергувати основні прийоми їжі зі здоровими перекусами. Корисних калорій можна "добрати" горіхами, сухофруктами, авокадо або арахісовим маслом.

Корисних калорій можна "добрати" горіхами, сухофруктами, авокадо або арахісовим маслом. Слідкувати за питним режимом. Пиття перед їжею часто знижує апетит. Тому, якщо потрібно набрати вагу, краще випити чергову склянку води не до, а після або під час обіду.

Пиття перед їжею часто знижує апетит. Тому, якщо потрібно набрати вагу, краще випити чергову склянку води не до, а після або під час обіду. Займатися спортом. Не варто уникати вправ у спробі набрати вагу. Крім спалювання калорій, спорт покращує апетит і допомагає наростити м'язову масу. Тому при достатній кількості калорій, фізичне навантаження піде на користь.

Окрім спорту та води на апетит впливають й інші фактори. Щоб з'їсти більше, ніж зазвичай, можна побалувати себе улюбленими продуктами, приготувати страву з апетитним ароматом або зробити з їжі приємний ритуал. Відомо, що під час перегляду телевізора людина з'їдає більше на 14%, а під час посиденьок з друзями – на 18%. Але важливо не перестаратись і, як за будь-якої ваги, обмежувати споживання цукрів і жирів. Основу раціону у будь-якому випадку має становити різноманітна та здорова їжа.