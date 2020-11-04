Рис – це поживна їжа, джерело корисних повільних вуглеводів, клітковини, вітамінів і мінеральних речовин. Але не усі знають, що рису має здатність активно накопичувати неорганічний миш'як з ґрунту. Вчені з'ясували, як приготувати рис, щоб видалити шкідливий елемент і зберегти корисні властивості продукту.

Миш'як шкідливий для людини в великих дозах, у відносно малих він теж завдає шкоди організму: зокрема, провокує розвиток серцево-судинних захворювань. Нове дослідження встановило, який спосіб приготування рису може видалити понад 50% накопиченого миш'яку з бурого рису і 74% – з білого.

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Що важливо, таке приготування не знижує вміст корисних мікроелементів в готовому продукті.

Так ось, готувати рис потрібно у два етапи:

спершу пропарити в попередньо прокип'яченій воді впродовж 5 хвилин, після чого злити воду;

на другому етапі крупу слід залити свіжою водою і варити до її повного вбирання.

Вчені рекомендували використовувати цей метод приготування рису, особливо для дітей, адже вони вкрай вразливі до впливу миш'яку.

Що треба знати про рис

Білий рис не варто їсти людям з діабетом, адже він містить велику кількість швидких вуглеводів, що провокує різкі коливання рівня цукру в крові і негативно впливає на виробництво інсуліну в організмі.

Є дані, що заміна білого рису на бурий (неочищений) знижує глікемічну відповідь на 23% і на 57% – інсулінову відповідь.