Вчені довели, що для збереження здоров'я слід харчуватися тими продуктами, до яких організм був пристосований у ході еволюції. Тобто, перероблені продукти і вуглеводи не потрібні людині.

Так звана "Гіпотеза невідповідності"

Це давня гіпотеза, яку тепер вдалося підтвердити дослідникам із Принстона.

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Йдеться про те, що організм розвивався й адаптувався до перетравлювання їжі, яку їли наші предки, тому йому важко і часто неможливо пристосуватися до кардинально нових продуктів.

Яким чином це довели

Для дослідження вчені вивчили особливості народу туркана, що проживає на території Кенії. Так, у кінці 1980-х більшість жителів осіли в селах і містах, а тому перейшли на раціон з підвищеним вмістом вуглеводів і перероблені харчові продукти.

Втім, частина представників народу продовжила дотримуватися раціону предків і харчуватися продуктами тваринництва: вони розводять верблюдів, овець, кіз і ослів.

Біомаркери здоров'я

Вчені порівняли різні групи одного народу, проаналізувавши дані про стан здоров'я 1226 дорослих представників народу, які проживають у 44 населених пунктах.

Серед тих, хто продовжував жити у племенах, усі показники здоров'я були хорошими. А ось, у тих, хто переїхав до міста, з'явилися ознаки серцево-метаболічних захворювань: підвищений рівень ожиріння, діабет і гіпертонія. Зокрема, чим більше часу вони жили в містах, тим гірші у них були показники здоров'я.

Вчені зробили висновок, що перехід на багату на вуглеводи дієту робить людей більш схильними до захворювань і цей ефект накопичується.