Ученые доказали, что для сохранения здоровья следует питаться теми продуктами, к которым организм был приспособлен в ходе эволюции. То есть, переработанные продукты и углеводы не нужны человеку.

Так называемая "Гипотеза несоответствия"

Это давняя гипотеза, которую теперь удалось подтвердить исследователям из Принстона.

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Речь идет о том, что организм развивался и адаптировался к перевариванию пищи, которую ели наши предки, поэтому ему трудно и часто невозможно приспособиться к кардинально новым продуктам.

Каким образом это доказали

Для исследования ученые изучили особенности народа туркана, проживающего на территории Кении. Да, в конце 1980-х большинство жителей осели в селах и городах, а потому перешли на рацион с повышенным содержанием углеводов и переработанные пищевые продукты.

Впрочем, часть представителей народа продолжила придерживаться рациона предков и питаться продуктами животноводства: они разводят верблюдов, овец, коз и ослов.

Биомаркеры здоровья

Ученые сравнили различные группы одного народа, проанализировав данные о состоянии здоровья 1226 взрослых представителей народа, проживающих в 44 населенных пунктах.

Среди тех, кто продолжал жить в племенах, все показатели здоровья были хорошими. А вот, у тех, кто переехал в город, появились признаки сердечно-метаболических заболеваний: повышенный уровень ожирение, диабет и гипертония. В частности, чем больше времени они жили в городах, тем хуже у них были показатели здоровья.

Ученые сделали вывод, что переход на богатую углеводами диету делает людей более склонными к заболеваниям и этот эффект накапливается.