Рис – это питательная пища, кладезь полезных медленных углеводов, клетчатки, витаминов и минеральных веществ. Но не все знают, что рис обладает способностью активно накапливать неорганический мышьяк из почвы. Ученые выяснили, как приготовить рис, чтобы удалить вредный элемент и сохранить полезные свойства продукта.

Мышьяк вреден для человека в больших дозах, в относительно малых он тоже наносит вред организму: в частности, провоцирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Новое исследование установило, какой способ приготовления риса может удалить более 50% накопленного мышьяка из бурого риса и 74% – из белого.

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Что немаловажно, такое приготовление не снижает содержание полезных микроэлементов в готовом продукте.

Так вот, готовить рис нужно в два этапа:

сперва пропарить в предварительно прокипяченной воде в течение 5 минут, после чего слить воду;

на втором этапе крупу следует залить свежей водой и варить до ее полного впитывания.

Ученые рекомендовали использовать этот метод приготовления риса, особенно для детей, ведь они крайне уязвимы к воздействию мышьяка.

Что надо знать о рисе

Белый рис не стоит есть людям с диабетом, ведь он содержит большое количество быстрых углеводов, что провоцирует резкие колебания уровня сахара в крови и негативно влияет на производство инсулина в организме.

Есть данные, что замена белого риса на бурый (неочищенный) снижает гликемический ответ на 23% и на 57% – инсулиновый ответ.