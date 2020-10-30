Існує безліч досліджень про неефективність гомеопатії. Але виявилось, існує єдиний відомий випадок, коли гомеопатія зробила користь – врятувала життя людини.

Цей випадок стався ще у 2009 році з американською співачкою, донькою Біллі Джоела – Алексою Джоел, пише 24 канал.

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Невдале самогубство

Дівчина вирішила покінчити життя самогубством. Вона випила 15 таблеток знеболювального засобу, і незабаром їй здалося, що вона відчуває себе погано: на лобі виступив піт, руки почали тремтіти.

Вона запанікувала і зателефонувала в 911. Але дівчину швидко відпустили з лікарні, оскільки їй неймовірно пощастило: вона намагалася вбити себе гомеопатичними ліками. І ці всі симптоми були лише самонавіюванням.

Невелика кількість молекул ртуті, беладони та сірчаної печінки в цьому препараті були (в більшості гомеопатичних препаратів і цього нема), але настільки мало, що 15 таблеток не мали ніякої дії.

Можливо, якби співачка прийняла, скажімо, 2000 таблеток (що відповідає 40 повним баночкам), то лікарям в лабораторії вдалося б виявити в її крові незначні відхилення від норми.

Випадок Джоел – єдиний задокументований приклад того, як гомеопатія може врятувати життя.

Безглуздість гомеопатії

Нині не має жодного доказу ефективності гомеопатії при будь-якому захворюванні. Усі авторитетні медичні джерела стверджують, що гомеопатичні засоби діють не краще, ніж плацебо.

Для багатьох людей основний аргумент на користь цих "ліків" – відсутність шкоди. Але це не так!

Шкода для гаманця

Ця шкода величезна і теж відбивається на якості життя і здоров'я. Наприклад, ліки проти грипу, які складають лише з цукру (10 грамів в упаковці) коштують 200 гривень, а 1 кілограм цукру – 20 гривень, але ефективність у них однакова.

А, наприклад, звичайний ібупрофен, який знімає біль і жар, – 10 гривень.

Шкода для здоров'я

Гомеопатія може мати непрямі, але дуже небезпечні побічні ефекти. Основний в тому, що, коли пацієнтові знадобляться справжні ліки, вони будуть продовжувати приймати цукор за порадами гомеопата. Якщо у людини діабет, рак, СНІД, таке лікування закінчиться смертю.