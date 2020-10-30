Существует множество исследований о неэффективности гомеопатии. Но оказывается, существует единственный известный случай, когда гомеопатия сделала пользу – спасла жизнь человека.

Этот случай произошел еще в 2009 году с американской певицей, дочерью Билли Джоэла – Алексой Джоэл, пишет 24 канал.

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Неудачное самоубийство

Девушка решила покончить жизнь самоубийством. Она выпила 15 таблеток обезболивающего средства, и вскоре ей показалось, что она чувствует себя плохо: на лбу выступил пот, руки начали дрожать.

Она запаниковала и позвонила в 911. Но девушку быстро отпустили из больницы, поскольку ей невероятно повезло: она пыталась убить себя гомеопатическими лекарствами. И эти все симптомы были лишь самовнушением.

Небольшое количество молекул ртути, красавки и серной печени в этом препарате были (в большинстве гомеопатических препаратов и этого нет), но настолько мало, что 15 таблеток не имели никакого действия.

Возможно, если бы певица приняла, скажем, 2000 таблеток (что соответствует 40 полным баночкам), то врачам в лаборатории удалось бы обнаружить в ее крови незначительные отклонения от нормы.

Случай Джоэл – единственный задокументированный пример того, как гомеопатия может спасти жизнь.

Бессмысленность гомеопатии

Сейчас нет ни одного доказательства эффективности гомеопатии при любом заболевании. Все авторитетные медицинские источники утверждают, что гомеопатические средства действуют не лучше, чем плацебо.

Для многих людей основной аргумент в пользу этих "лекарств" – отсутствие вреда. Но это не так!

Вред для кошелька

Этот вред огромен, и тоже отражается на качестве жизни и здоровье. Например, лекарства против гриппа, которые состоят только из сахара (10 граммов в упаковке) стоят 200 гривен, а 1 килограмм сахара – 20 гривен, но эффективность у них одинаковая.

А, например, обычный ибупрофен, который снимает боль и жар, – 10 гривен.

Вред для здоровья

Гомеопатия может иметь косвенные, но очень опасные побочные эффекты. Самый главный в том, что, когда пациенту понадобятся настоящие лекарства, он будет продолжать принимать сахар по советам гомеопата. Если у человека диабет, рак, СПИД, такое лечение закончится смертью.