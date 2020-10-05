Як діяти при підозрі на COVID-19: у МОЗ нагадали про важливість мобільних бригад
Стандарт медичної допомоги особливо актуально знати у період осені, коли стартує сезон грипу. Тож, як діяти, коли у вас з'явилися симптоми коронавірусної хвороби.
Про це розповів очільник Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 5 жовтня, пише 24 канал.
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Як діяти, якщо у вас симптоми коронавірусу
- Звернутися до сімейного лікаря, з яким у вас укладений договір. Лікар опитує про ваше самопочуття та симптоми.
- Сімейний лікар повинен відправити до вас мобільну бригаду. Важливо: не відправляти вас в "подорож" – поліклініку, лабораторію чи будь-яку іншу медичну установу.
- Мобільна бригада проведе тест на COVID-19.
- Залежно від результатів тесту, лікар прийме рішення про госпіталізацію чи лікування вдома.
- У випадку, якщо стан хворого погіршується, лікар теж повинен відправити хворого на госпіталізації.
- Крім того, якщо температура становить понад 38 градусів, хворому важко дихати, слід негайно зателефонувати 103, швидка повинна негайно доставити хворого в лікарню.
Саме такий алгоритм передбачено Міністерством охорони здоров'я, – наголосив Максим Степанов.
Та додав, що держава сплачує кошти сімейним лікарям, а тому саме такий порядок дій у випадку підозри на COVID-19 пацієнти повинні виконувати.
Мобільні бригади отримують фінансування від Національної служби охорони здоров'я, вони повністю укомплектовані тест системами на виявлення коронавірусної хвороби.
Яка ситуація з коронавірусом в Україні
Від початку епідемії коронавірусну хворобу підтвердили 230 236 мешканцям України, з них померли від ускладнень чи супутніх захворювань – 4 430 пацієнтів, натомість видужали – 101 252.
За минулу добу хворобу підтвердили ще 3 771 людині.
Як відрізнити грип, застуду від коронавірусу / Інфографіка 24 канал