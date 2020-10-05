Стандарт медичної допомоги особливо актуально знати у період осені, коли стартує сезон грипу. Тож, як діяти, коли у вас з'явилися симптоми коронавірусної хвороби.

Про це розповів очільник Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 5 жовтня, пише 24 канал.

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Як діяти, якщо у вас симптоми коронавірусу

Звернутися до сімейного лікаря, з яким у вас укладений договір. Лікар опитує про ваше самопочуття та симптоми. Сімейний лікар повинен відправити до вас мобільну бригаду. Важливо: не відправляти вас в "подорож" – поліклініку, лабораторію чи будь-яку іншу медичну установу. Мобільна бригада проведе тест на COVID-19. Залежно від результатів тесту, лікар прийме рішення про госпіталізацію чи лікування вдома. У випадку, якщо стан хворого погіршується, лікар теж повинен відправити хворого на госпіталізації. Крім того, якщо температура становить понад 38 градусів, хворому важко дихати, слід негайно зателефонувати 103, швидка повинна негайно доставити хворого в лікарню.

Саме такий алгоритм передбачено Міністерством охорони здоров'я, – наголосив Максим Степанов.

Та додав, що держава сплачує кошти сімейним лікарям, а тому саме такий порядок дій у випадку підозри на COVID-19 пацієнти повинні виконувати.

Важливо: Якщо вас відправляють здавати тести у приватні лабораторії, слід звернутися на гарячу лінію.

Мобільні бригади отримують фінансування від Національної служби охорони здоров'я, вони повністю укомплектовані тест системами на виявлення коронавірусної хвороби.

Яка ситуація з коронавірусом в Україні

Від початку епідемії коронавірусну хворобу підтвердили 230 236 мешканцям України, з них померли від ускладнень чи супутніх захворювань – 4 430 пацієнтів, натомість видужали – 101 252.

За минулу добу хворобу підтвердили ще 3 771 людині.



Як відрізнити грип, застуду від коронавірусу / Інфографіка 24 канал