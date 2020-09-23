У Міністерстві охорони здоров'я України оновили перелік пацієнтів з групи ризику, які потребують обов'язкової госпіталізації при COVID-19.

Про це написали у пресслужбі МОЗ у фейсбуці.

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На жаль, в Україні з кожним днем збільшується кількість госпіталізованих людей. Так, 19 вересня повідомили про найбільшу кількість госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом з початку епідемії – 669 осіб.

Пацієнти з групи ризику, які потребують госпіталізації при COVID-19

З тяжкою хронічною патологією дихальної та серцево-судинної систем;

З онкологічними захворюваннями;

З цереброваскулярними захворюваннями у стадії декомпенсанції;

З тяжким перебігом артеріальної гіпертензії;

З декомпенсованим цукровим діабетом;

З тяжкими алергічними хворобами;

З імуносупресивними станами;

З аутоімунними захворюваннями;

З нирковою недостатністю.



Пацієнти у групі ризику, які потребують госпіталізації при COVID-19 / Інфографіка: МОЗ

МОЗ змінило стратегію госпіталізації пацієнтів через збільшення кількості хворих на коронавірус. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов наголосив, що хворим з легким перебігом госпіталізація не потрібна, а стан пацієнта повинен моніторити сімейний лікар.

"За словами міністра, лише 20-25% хворих на COVID-19 потребують госпіталізації. У решти – хвороба протікає у легкій формі або безсимптомно", – додав Степанов.