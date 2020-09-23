МОЗ оновило стандарти госпіталізації хворих з COVID-19: інфографіка
У Міністерстві охорони здоров'я України оновили перелік пацієнтів з групи ризику, які потребують обов'язкової госпіталізації при COVID-19.
Про це написали у пресслужбі МОЗ у фейсбуці.
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На жаль, в Україні з кожним днем збільшується кількість госпіталізованих людей. Так, 19 вересня повідомили про найбільшу кількість госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом з початку епідемії – 669 осіб.
Пацієнти з групи ризику, які потребують госпіталізації при COVID-19
- З тяжкою хронічною патологією дихальної та серцево-судинної систем;
- З онкологічними захворюваннями;
- З цереброваскулярними захворюваннями у стадії декомпенсанції;
- З тяжким перебігом артеріальної гіпертензії;
- З декомпенсованим цукровим діабетом;
- З тяжкими алергічними хворобами;
- З імуносупресивними станами;
- З аутоімунними захворюваннями;
- З нирковою недостатністю.
Пацієнти у групі ризику, які потребують госпіталізації при COVID-19 / Інфографіка: МОЗ
МОЗ змінило стратегію госпіталізації пацієнтів через збільшення кількості хворих на коронавірус. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов наголосив, що хворим з легким перебігом госпіталізація не потрібна, а стан пацієнта повинен моніторити сімейний лікар.
"За словами міністра, лише 20-25% хворих на COVID-19 потребують госпіталізації. У решти – хвороба протікає у легкій формі або безсимптомно", – додав Степанов.