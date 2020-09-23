В Україні коронавірус виявили ще у 3 497 людей: статистика
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Загалом з початку епідемії коронавірусу в Україні зафіксовано 184 734 випадків зараження. Найбільшу кількість хворих зареєстрували у Києві.
Про це йдеться у даних, опублікованих Апаратом РНБО України.
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Коротко про COVID-19 в Україні 23 вересня
- Загальна кількість виявлених випадків: 184 734
- Померло: 3 705
- Одужало: 81 670
- Скільки людей хворіють на сьогодні: 99 359
Як змінилася захворюваність за минулу добу
Лабораторії дали підтвердження про те, що кількість хворих в Україні зросла на 3 497 нових випадків. Найбільше хворих за минулу добу виявлено у Харківській області – 403.
На жаль, від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 63 людей. Лідирує за кількістю смертей з початку пандемії Львівщина – 532 летальних випадки. З позитивних новин – 1 769 пацієнтів одужали.
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