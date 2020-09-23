В Украине коронавирус подтвердили еще у 3 497 человек: статистика
Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине зафиксировано 184 734 случая заражения. Наибольшее количество больных зарегистрировали в Киеве.
Об этом говорится в данных, опубликованных Аппаратом СНБО Украины.
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Коротко о COVID-19 в Украине 23 сентября
- Общее количество выявленных случаев: 184 734
- Умерло: 3 705
- Выздоровело: 81 670
- Сколько людей болеют сегодня: 99 359
Как изменилась заболеваемость за минувшие сутки
Лаборатории дали подтверждение о том, что количество больных в Украине выросло на 3 497 новых случая. Больше всего больных за минувшие сутки выявлено в Харьковской области-403.
К сожалению, от осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 63 человека. Лидирует по количеству смертей с начала пандемии Львовщина – 532 летальных случая. Из позитивных новостей – 1 769 пациентов выздоровели.
Статистика выявленных случаев по областям
- Киев – 20 335 (+307)
- Львовская область – 19 045 (+252)
- Харьковская область - 15 908 (+403)
- Черновицкая область – 13 448 (+144)
- Ивано-Франковская область – 12 811 (+136)
- Одесская область – 12 130 (+287)
- Тернопольская область – 12 069 (+337)
- Ровненская область – 11 459 (+106)
- Закарпатская область – 9343 (+78)
- Киевская область – 8148 (+128)
- Волынская область – 7132 (+101)
- Винницкая область – 5455 (+78)
- Житомирская область – 5191 (+70)
- Хмельницкая область – 5049 (+112)
- Днепропетровская область – 4394 (+176)
- Черниговская область – 3537 (+126)
- Сумская область – 3280 (+96)
- Черкасская область – 3238 (+93)
- Запорожская область – 3149 (+115)
- Николаевская область – 2643 (+71)
- Донецкая область – 2634 (+129)
- Полтавская область – 1630 (+55)
- Кировоградская область – 1024 (+19)
- Херсонская область – 868 (+31)
- Луганская область – 814 (+47)
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