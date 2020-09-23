Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине зафиксировано 184 734 случая заражения. Наибольшее количество больных зарегистрировали в Киеве.

Об этом говорится в данных, опубликованных Аппаратом СНБО Украины.

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Коротко о COVID-19 в Украине 23 сентября

Общее количество выявленных случаев: 184 734

184 734 Умерло: 3 705

3 705 Выздоровело: 81 670

81 670 Сколько людей болеют сегодня: 99 359

Как изменилась заболеваемость за минувшие сутки

Лаборатории дали подтверждение о том, что количество больных в Украине выросло на 3 497 новых случая. Больше всего больных за минувшие сутки выявлено в Харьковской области-403.

К сожалению, от осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 63 человека. Лидирует по количеству смертей с начала пандемии Львовщина – 532 летальных случая. Из позитивных новостей – 1 769 пациентов выздоровели.

Статистика выявленных случаев по областям