В Министерстве здравоохранения Украины обновили перечень пациентов из группы риска, нуждающихся в обязательной госпитализации при COVID-19.

Об этом написали в пресс-службе Минздрава в фейсбуке.

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К сожалению, в Украине с каждым днем увеличивается количество госпитализированных людей. Так, 19 сентября сообщили о наибольшем количестве госпитализаций пациентов с коронавирусом с начала эпидемии – 669 человек.

Пациенты из группы риска, нуждающиеся в госпитализации при COVID-19

С тяжелой хронической патологией дыхательной и сердечно-сосудистой систем;

С онкологическими заболеваниями;

С цереброваскулярными заболеваниями в стадии декомпенсанції;

С тяжелым течением артериальной гипертензии;

С декомпенсированным сахарным диабетом;

С тяжелыми аллергическими болезнями;

С иммуносупрессивными состояниями;

С аутоиммунными заболеваниями;

С почечной недостаточностью.



Пациенты в группе риска, нуждающиеся в госпитализации при COVID-19 / инфографика: Минздрав

Минздрав изменило стратегию госпитализации пациентов из-за увеличения количества больных коронавирусом. Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что больным с легким течением госпитализация не нужна, а состояние пациента должен мониторить семейный врач.

"По словам министра, лишь 20-25% больных COVID-19 нуждаются в госпитализации. У остальных болезнь протекает в легкой форме или бессимптомно", – добавил Степанов.