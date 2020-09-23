Минздрав обновил стандарты госпитализации больных с COVID-19: инфографика
В Министерстве здравоохранения Украины обновили перечень пациентов из группы риска, нуждающихся в обязательной госпитализации при COVID-19.
Об этом написали в пресс-службе Минздрава в фейсбуке.
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К сожалению, в Украине с каждым днем увеличивается количество госпитализированных людей. Так, 19 сентября сообщили о наибольшем количестве госпитализаций пациентов с коронавирусом с начала эпидемии – 669 человек.
Пациенты из группы риска, нуждающиеся в госпитализации при COVID-19
- С тяжелой хронической патологией дыхательной и сердечно-сосудистой систем;
- С онкологическими заболеваниями;
- С цереброваскулярными заболеваниями в стадии декомпенсанції;
- С тяжелым течением артериальной гипертензии;
- С декомпенсированным сахарным диабетом;
- С тяжелыми аллергическими болезнями;
- С иммуносупрессивными состояниями;
- С аутоиммунными заболеваниями;
- С почечной недостаточностью.
Пациенты в группе риска, нуждающиеся в госпитализации при COVID-19 / инфографика: Минздрав
Минздрав изменило стратегию госпитализации пациентов из-за увеличения количества больных коронавирусом. Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что больным с легким течением госпитализация не нужна, а состояние пациента должен мониторить семейный врач.
"По словам министра, лишь 20-25% больных COVID-19 нуждаются в госпитализации. У остальных болезнь протекает в легкой форме или бессимптомно", – добавил Степанов.