Как действовать при подозрении на COVID-19: в Минздраве напомнили о важности мобильных бригад
Стандарт медицинской помощи особенно актуально знать в период осени, когда стартует сезон гриппа. Поэтому, как действовать, когда у вас появились симптомы коронавирусной болезни.
Об этом рассказал глава Министерства здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 5 октября, пишет 24 канал.
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Как действовать, если у вас симптомы коронавируса
- Обратиться к семейному врачу, с которым у вас заключен договор. Врач опрашивает о вашем самочувствии и симптомах.
- Далее семейный врач должен отправить к вам мобильную бригаду. Важно: не отправлять вас в "путешествие" – поликлинику, лабораторию или любое другое медицинское учреждение.
- Мобильная бригада проведет тест на COVID-19.
- В зависимости от результатов теста, врач примет решение о госпитализации или лечении дома.
- В случае, если состояние больного ухудшается, врач тоже должен отправить больного на госпитализацию.
- Кроме того, если температура составляет больше 38 градусов, больному трудно дышать, нужно немедленно позвонить 103, скорая должна немедленно доставить больного в больницу.
Именно такой алгоритм предусмотрено Министерством здравоохранения, – отметил Максим Степанов.
И добавил, что государство платит деньги семейным врачам, а потому именно такой порядок действий в случае подозрения на COVID-19 пациенты должны выполнять.
Мобильные бригады получают финансирование от Национальной службы здравоохранения, они полностью укомплектованы тест-системами на выявление коронавирусной болезни.
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Какая ситуация с коронавирусом в Украине
- С начала эпидемии в Украине уже 230 236 человек заразились коронавирусом. Из них умерли от осложнений или сопутствующих заболеваний 4 430 пациентов, зато выздоровели – 101 252.
- За последние сутки инфекцию обнаружили еще у 3 771 человека.
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