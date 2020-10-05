Стандарт медицинской помощи особенно актуально знать в период осени, когда стартует сезон гриппа. Поэтому, как действовать, когда у вас появились симптомы коронавирусной болезни.

Об этом рассказал глава Министерства здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 5 октября, пишет 24 канал.

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Как действовать, если у вас симптомы коронавируса

Обратиться к семейному врачу, с которым у вас заключен договор. Врач опрашивает о вашем самочувствии и симптомах. Далее семейный врач должен отправить к вам мобильную бригаду. Важно: не отправлять вас в "путешествие" – поликлинику, лабораторию или любое другое медицинское учреждение. Мобильная бригада проведет тест на COVID-19. В зависимости от результатов теста, врач примет решение о госпитализации или лечении дома. В случае, если состояние больного ухудшается, врач тоже должен отправить больного на госпитализацию. Кроме того, если температура составляет больше 38 градусов, больному трудно дышать, нужно немедленно позвонить 103, скорая должна немедленно доставить больного в больницу.

Именно такой алгоритм предусмотрено Министерством здравоохранения, – отметил Максим Степанов.

И добавил, что государство платит деньги семейным врачам, а потому именно такой порядок действий в случае подозрения на COVID-19 пациенты должны выполнять.

Важно: Если вас отправляют сдавать тесты в частные лаборатории, следует обратиться на горячую линию.

Мобильные бригады получают финансирование от Национальной службы здравоохранения, они полностью укомплектованы тест-системами на выявление коронавирусной болезни.

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Какая ситуация с коронавирусом в Украине

С начала эпидемии в Украине уже 230 236 человек заразились коронавирусом. Из них умерли от осложнений или сопутствующих заболеваний 4 430 пациентов, зато выздоровели – 101 252.

За последние сутки инфекцию обнаружили еще у 3 771 человека.



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