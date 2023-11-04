Нове дослідження британських вчених вказує, що надмірне споживання солі теж може впливати на ймовірність розвитку діабету. У дослідженні брали участь понад 400 тисяч британців віком від 37 до 73 років.
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Спостереження тривали упродовж майже 12 років, зафіксовано, що у понад 13 тисяч людей з усіх учасників – розвинувся діабет 2 типу.
Ми вже знаємо, що обмеження солі може зменшити ризик серцево-судинних захворювань і гіпертонії, але це дослідження вперше показує, що прибирання сільнички зі столу також може допомогти запобігти діабету 2 типу,
— сказав провідний автор доктор Лу Ці .
Дослідники опитали людей, як часто вони додають сіль у їжу, однак воно не включало сіль, використану для приготування їжі, або загальну кількість спожитої солі.