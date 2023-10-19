Нова шкода червоного м'яса

Вчені також встановили, що заміна червоного м'яса здоровими джерелами рослинного білка, такими як горіхи та бобові або помірним вживанням молочних продуктів, пов'язана зі зниженням ризику розвитку діабету другого типу. Ці результати були опубліковані у Американському журналі клінічного харчування.

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Наші результати повністю підтверджують дієтичні рекомендації, які радять обмежувати споживання червоного м'яса, включаючи і оброблене м'ясо. Це має велике значення в контексті зростання поширеності діабету другого типу, який є основним фактором ризику для серцево-судинних захворювань, порушень функції нирок, раку та деменції,

– зазначив провідний автор дослідження Сяо Гу.

Діабет другого типу продовжує поширюватися у всьому світі, і ця робота підкреслює важливість раціонального та збалансованого харчування для зменшення ризику його розвитку та пов'язаних з ним ускладнень.

Як відбувалося дослідження

В рамках цього дослідження, вчені провели аналіз даних про стан здоров'я 216695 учасників, включаючи дані з досліджень здоров'я медсестер та подальшого дослідження медичних працівників. Для оцінки дієти учасників використовували опитувальники, збираючи інформацію про частоту їжі кожні два – чотири роки протягом до 36 років. Протягом цього періоду у більш ніж 22 000 учасників розвинули діабет другого типу.

Результати дослідження виявили, що в учасників, які споживають найбільше червоного м'яса, ризик розвитку діабету другого типу був вищим на 62% порівняно з тими, хто вживав менше червоного м'яса. Кожна додаткова щоденна порція обробленого червоного м'яса асоціювалася зі збільшенням ризику розвитку діабету другого типу на 46%, тоді як кожна додаткова порція необробленого червоного м'яса пов'язувалася зі збільшенням ризику на 24%.

Вчені також проаналізували потенційні вигоди для заміни однієї щоденної порції червоного м'яса іншими джерелами білка. Заміна порції м'яса горіхами та бобовими була пов'язана зі зниженням ризику розвитку діабету другого типу на 30%, а заміна порції молочними продуктами пов'язана зі зниженням ризику на 22%.