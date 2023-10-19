Новый вред красного мяса

Ученые также установили, что замена красного мяса здоровыми источниками растительного белка, такими как орехи и бобовые или умеренное употребление молочных продуктов, связана со снижением риска развития диабета второго типа. Эти результаты опубликованы в Американском журнале клинического питания.

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Наши результаты полностью подтверждают диетические рекомендации, советующие ограничивать потребление красного мяса, включая и обработанное мясо. Это имеет большое значение в контексте роста распространенности диабета второго типа, который является основным фактором риска для сердечно-сосудистых заболеваний, нарушений функции почек, рака и деменции.

– отметил ведущий автор исследования Сяо Гу.

Диабет второго типа продолжает распространяться по всему миру, и эта работа подчеркивает важность рационального и сбалансированного питания для уменьшения риска развития и связанных с ним осложнений.

Как происходило исследование

В рамках этого исследования, ученые провели анализ данных о состоянии здоровья 216 695 участников, включая данные по исследованиям здоровья медсестер и последующего исследования медицинских работников. Для оценки диеты участников использовали опросники, собирая информацию о частоте еды каждые два – четыре года в течение до 36 лет. В течение этого периода более 22 000 участников развили диабет второго типа.

Результаты исследования выявили, что у участников, потребляющих больше красного мяса, риск развития диабета второго типа был выше на 62% по сравнению с теми, кто употреблял меньше красного мяса. Каждая дополнительная ежедневная порция обработанного красного мяса ассоциировалась с увеличением риска развития диабета второго типа на 46%, в то время как каждая дополнительная порция необработанного красного мяса была связана с увеличением риска на 24%.

Ученые проанализировали потенциальные выгоды для замены одной ежедневной порции красного мяса другими источниками белка. Замена порции мяса орехами и бобовыми была связана с понижением риска развития диабета второго типа на 30%, а замена порции молочными продуктами связана с понижением риска на 22%.